Perfil y trayectoria de Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, que llegará a la junta de Ecopetrol

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación de Jorge Mario Velásquez Jaramillo, expresidente del Grupo Argos, como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, en una de las primeras decisiones relacionadas con la reconfiguración del gobierno corporativo de la principal empresa del país.

Presidente electo, Abelardo De La Espriella, anuncia que Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, entrará a la Junta Directiva de Ecopetrol

El anuncio se realizó este viernes durante un evento en Medellín, en el que también se presentó un acuerdo de inversión entre Colombia y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Jorge Mario Velásquez llegaría a la Junta Directiva de Ecopetrol. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La llegada de Velásquez se produce en medio de un proceso de renovación de la junta directiva de Ecopetrol, impulsado por el cambio de gobierno y la inminente salida del actual presidente de la compañía, Ricardo Roa. La administración entrante ha anticipado una reestructuración del máximo órgano de dirección de la petrolera estatal, con el propósito de redefinir la estrategia de la empresa para los próximos años.

Jorge Mario Velásquez es uno de los ejecutivos más reconocidos del sector empresarial colombiano. Ingeniero civil de formación, desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en el Grupo Empresarial Argos, organización a la que ingresó como practicante y en la que ocupó diversos cargos hasta asumir la presidencia de Grupo Argos en 2016.

Durante su gestión lideró procesos de transformación corporativa, internacionalización y simplificación de la estructura del holding, además de fortalecer negocios estratégicos en infraestructura, cemento y energía.

Jorge Mario Velásquez cuenta con una gran trayectoria profesional. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En marzo de este año concluyó su ciclo al frente de Grupo Argos, luego de que la compañía ejecutara un proceso de sucesión previamente anunciado. Desde entonces ha continuado vinculado al sector empresarial como presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA y miembro de distintas juntas directivas.

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El nombramiento de Velásquez ha sido interpretado como una señal de la intención del nuevo Gobierno de incorporar perfiles con amplia experiencia en gobierno corporativo y administración empresarial dentro de Ecopetrol.

La petrolera enfrenta desafíos relacionados con el fortalecimiento de sus reservas de hidrocarburos, la transición energética, la rentabilidad del negocio y la recuperación de la confianza de los inversionistas, en un contexto marcado por cambios en su dirección y en la composición de su junta.

Se espera que en las próximas semanas el Gobierno convoque una asamblea extraordinaria de accionistas para oficializar la renovación de la junta directiva y avanzar en la designación del nuevo presidente de Ecopetrol, con lo que comenzará una nueva etapa para la empresa estatal.