Red de Veedurías pide investigar posibles vínculos de “los catalanes”, un grupo de contratistas, con Ecopetrol

Una nueva alerta hizo la Red de Veedurías de Colombia, esta vez relacionada con Ecopetrol.

Según Pablo Bustos, presidente de la mencionada red, en la junta de Ecopetrol “al parecer” se estaría presentando la influencia de un grupo de contratistas conocido como “los catalanes” en la estatal petrolera.

Ante ello, la Red de Veedurías solicitó a las autoridades investigar la presunta relación entre miembros de la Junta de Ecopetrol con los denominados catalanes y su posible relación con el designado presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado, según dijo Pablo Bustos.

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