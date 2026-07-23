El efecto Panini: ¿por qué millones de personas hacen fila por un álbum?

Cada cuatro años, con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA, millones de personas hacen largas filas para comprar sobres de estampas, regresan varias veces a los mismos puntos de venta e intercambian las figuras que les faltan para completar su colección. Lo que parece una tradición ligada al fútbol es, en realidad, uno de los casos más exitosos de fidelización de clientes y construcción de comunidad a nivel mundial.

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De acuerdo con Fabio Ardila, director de Customer Experience Latam en Keyrus, el éxito del álbum Panini no responde únicamente a la popularidad del torneo, sino a una estrategia que combina psicología del consumidor, datos, experiencias digitales y mecanismos de fidelización que hoy muchas organizaciones buscan replicar mediante el uso estratégico de datos, inteligencia artificial y experiencias personalizadas.

Desde el Mundial de México 1970, Panini ha convertido cada edición de la Copa del Mundo en una experiencia que va mucho más allá de vender un producto. La expectativa por conseguir nuevas estampas, la escasez de algunas de ellas, el intercambio entre coleccionistas y el sentido de pertenencia que se genera alrededor del álbum han permitido que millones de personas mantengan un vínculo constante con la marca durante todo el campeonato.

Fabio Ardila, director de Customer Experience Latam en Keyrus. Foto: Keyrus

Según la FIFA, el Mundial de Catar 2022 reunió cerca de cinco mil millones de espectadores en todo el mundo, un escenario que convierte la comprensión del comportamiento del consumidor en una ventaja estratégica para cualquier empresa que quiera captar la atención de las audiencias.

El fenómeno también ha evolucionado con la transformación digital. En los últimos mundiales, el álbum físico ha sido complementado con aplicaciones móviles, versiones digitales, retos, recompensas e intercambios en línea, ampliando los puntos de contacto con los usuarios y generando nuevas oportunidades para conocer sus preferencias y hábitos de consumo.

Para Ardila, esta integración entre el mundo físico y el digital representa uno de los principales aprendizajes para las organizaciones. Hoy las empresas ya no centran sus decisiones únicamente en las cifras de ventas, sino que analizan cómo los consumidores descubren sus productos, qué experiencias generan mayor participación y cuáles fortalecen la lealtad hacia la marca.

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En ese contexto, los datos han dejado de ser un registro histórico para convertirse en un activo estratégico que permite anticipar comportamientos, personalizar experiencias y respaldar decisiones de negocio con mayor precisión.

Durante eventos de alta visibilidad, como una Copa Mundial, las marcas compiten por la atención de consumidores expuestos a miles de mensajes publicitarios al mismo tiempo. Por ello, aumentar la inversión en marketing ya no garantiza mejores resultados. La diferencia está en interpretar información en tiempo real, identificar tendencias y adaptar las interacciones de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

La inteligencia artificial también está acelerando este proceso al facilitar el análisis de grandes volúmenes de datos, optimizar campañas, recomendar acciones y personalizar experiencias en tiempo real, siempre bajo esquemas de supervisión humana.

Architect of Intelligence busca que las empresas integren datos, inteligencia artificial y conocimiento humano para convertir estas herramientas en capacidades decisiones sostenibles. Foto: .

Desde Keyrus, esta estrategia se resume en el concepto Architect of Intelligence, una visión que busca que las empresas integren datos, inteligencia artificial y conocimiento humano para convertir estas herramientas en capacidades de decisiones sostenibles.

Para el directivo, la principal enseñanza del fenómeno Panini trasciende el fútbol. Mientras el Mundial termina y el álbum eventualmente se completa, las organizaciones que logran construir experiencias relevantes, generar hábitos de consumo y establecer relaciones de largo plazo con sus clientes son las que consiguen una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.