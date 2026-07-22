“Vivienda, un sector que iba en picada, porque el piloto se puso a pelear con los tripulantes”: presidente de Camacol

El gabinete que está armando el gobierno electo, que será conducido por Abelardo De La Espriella, tendrá múltiples desafíos y uno de ellos es el del sector de la vivienda, que, según Guillermo Herrera, quien lidera el gremio de constructoras, ya completa 36 meses continuos de caídas.

“Este avión iba en picada, porque el piloto se puso a pelear con los tripulantes”, manifestó Herrera, haciendo referencia a los ataques propiciados por el presidente saliente, Gustavo Petro: “Al sector se le tildó hasta de cartel de estafadores”, agregó, al señalar que la primera tarea que tendrá que hacer el nuevo ministro de esta cartera será recuperar la confianza.

La expectativa del gremio es amplia, porque ya iniciaron las reuniones con el ministro designado para el sector vivienda y parte de la hoja de ruta que tratan de construir ya estaba en el libro de propuestas elaborado entre Asocajas, Asobancaria y Camacol.

Reactivar la vivienda, uno de los retos del nuevo gobierno. Foto: IA

Tasas de interés, subsidios y más

Dentro de los mensajes que se promovieron en campaña, entre las que más animan a Camacol, según dijo Herrera, son las de reducir las tasas de interés y llevarlas al 2 % real. Igualmente, la de la búsqueda de 1 millón de propietarios en el país y, definitivamente, la recuperación del programa de subsidios “Mi casa ya”, que ahora se llamará Casa Milagro.

Para volver a levantar el avión, el presidente de Camacol considera que es necesario tener presupuesto público y adoptar políticas de reactivación que permitan aliviar los costos de producción en la construcción, lo que, en parte, también ayudó a desestimular la inversión. Es el caso de los llamados aranceles inteligentes, que terminaron afectando un insumo clave para la vivienda: el acero.

Cómo funcionará ‘Casa Milagro’, el programa del Gobierno De La Espriella que reemplazará a ‘Mi Casa Ya’

Los números en negativo

La tarea no será fácil, si se tienen en cuenta los números de la vivienda, la mayoría de los cuales, durante el primer semestre del año, estuvieron en terreno negativo. Por ejemplo, el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia realizó recientemente un estudio en el que corrobora cifras que maneja el gremio. En términos de venta, por ejemplo, la caída fue de un 9,9 % en comparación con lo sucedido en igual periodo de 2025. La factura fue más alta en el segmento de vivienda No VIS, en donde hubo una contracción del 16,5 %, mientras que la vivienda de interés social se desplomó en un 6,6 %.

Vivienda VIS Foto: Ministerio de Vivienda

“Las ventas permanecen un 12,1 % por debajo del primer semestre de 2019 y un -40,7 % frente al máximo de 2022. Recuperar una mayor escala comercial será clave para sostener la oferta futura”, expresan los expertos de Bancolombia en el estudio.

En general, los indicadores están en niveles muy bajos. Guillermo Herrera, por ejemplo, enfatiza que, en iniciaciones, llegó a la cifra más baja desde2011.

Igualmente, el presidente de Camacol enfatiza que el empleo ha sido uno de los más impactados: “En el cálculo 2026, aumentó la población cesante a 156 mil personas, lo que nos ubica en tasa de desempleo del 13,1 %, la más alta de la economía”.