Trabajadores en Colombia pierden 9,4 días laborales al año por problemas de salud

Los trabajadores en Colombia pierden, en promedio, 9,4 días laborables al año por incapacidades médicas, de acuerdo con el informe de Ausentismo Laboral e Incapacidades Médicas (EALI 2024) del CESLA-ANDI. El estudio señala que el 70 % de los casos de ausentismo está asociado a enfermedades generales, una situación que, además de afectar la salud de los empleados, representa un reto para la productividad y la sostenibilidad financiera de las empresas.

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El informe evidencia que el ausentismo laboral dejó de ser únicamente un tema de bienestar para convertirse en un factor que impacta la continuidad de las operaciones. Cada incapacidad médica puede alterar la dinámica de los equipos de trabajo, generar sobrecarga para otros colaboradores y afectar el cumplimiento de las actividades diarias de las organizaciones.

Frente a este panorama, Siemens Healthineers destacó la importancia del diagnóstico oportuno como una herramienta para reducir el impacto de las enfermedades en el entorno laboral. La compañía explicó que identificar de forma temprana enfermedades infecciosas facilita la adopción de medidas como el aislamiento, el tratamiento adecuado y la activación de protocolos internos para evitar nuevos contagios.

Entre más tiempo transcurra sin un diagnóstico, mayor es el riesgo de propagación entre los equipos de trabajo y, por ende, de un aumento en las ausencias laborales. Foto: Dattis Comunicaciones

La necesidad de actuar con rapidez cobra mayor relevancia durante los periodos de alta circulación de enfermedades respiratorias y virales. Según la empresa, entre más tiempo transcurra sin un diagnóstico, mayor es el riesgo de propagación entre los equipos de trabajo y, por ende, de un aumento en las ausencias laborales.

En cuanto a esto, Francisco Vélez, director general de Siemens Healthineers para Colombia, Perú y Ecuador, explicó que “las soluciones de diagnóstico rápido son clave para mejorar la toma de decisiones clínicas y operativas. Esto se traduce en un mejor manejo de los casos, menor transmisión de enfermedades y mayor continuidad en las operaciones. Además, estas herramientas permiten pasar de una lógica reactiva a una preventiva. En lugar de actuar cuando el problema ya afecta a varios colaboradores, las compañías pueden anticiparse, contener y minimizar”.

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Para Siemens Healthineers, el diagnóstico temprano dejó de ser una herramienta utilizada únicamente en situaciones de emergencia, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, para convertirse en un aliado permanente de la gestión empresarial. La compañía sostiene que una atención oportuna permite proteger la salud de los colaboradores, evitar incapacidades prolongadas y reducir el riesgo de contagios en cadena, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a los desafíos sanitarios.