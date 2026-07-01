Empleados que trabajen los domingos y festivos ganarán más plata desde este 1.° de julio: recargo aumenta

Julio trae una serie de cambios que verán las áreas administrativas y de nómina de las empresas, dado que habrá una transformación en la manera en que se liquida la nómina de miles de colombianos. Eso porque, desde este miércoles 1.° de julio, el recargo dominical y festivo aumentará un 90 %, tras la aprobación de la reforma laboral del Gobierno Petro.

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La segunda medida que empieza a regir es la reducción en la jornada laboral, que luego del 15 de julio se reducirá definitivamente a 42 horas. Así quedará fija de ahora en adelante.

Desde julio, los trabajadores que laboren domingos y festivos recibirán un recargo del 90 %. Foto: Suministrada por Comfandi

Esta medida está cobijada por la Ley 2101 de 2021, que busca darles mayor espacio a los trabajadores para compartir con sus familias, al reducir la jornada laboral sin que esto afecte el pago de su salario.

El aumento del recargo por trabajar un día festivo, ya sea domingo o lunes, pasa del 80 % al 90 %. El incremento gradual terminará el 15 de julio de 2027, cuando llegará al 100 %.

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Muchas empresas tendrán que dimensionar este aumento en sus nóminas, pues las que funcionan normalmente los domingos y festivos verán un gran impacto.

La jornada máxima de trabajo disminuye a 42 horas desde julio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, es importante que sepa que, si usted trabaja un domingo en la noche, deberán combinarle ambos recargos en el pago, el dominical y el nocturno.

Respecto de la segunda medida, la reducción de la jornada laboral, esta se ha dado de manera progresiva. La jornada era de 48 horas: en 2023 pasó a 47 horas, en 2024 bajó a 46 horas y en 2025 se redujo a 44 horas. Este año se da el último cambio.

Dicha medida también modifica el cálculo mensual de las horas laborales. Los trabajadores pasaron de liquidar 240 horas al mes a 235.