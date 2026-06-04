MinTrabajo confirma aumento salarial para trabajadores a mitad de año

Los trabajadores en Colombia que laboran durante domingos y días festivos recibirán una mejora en su remuneración a partir de julio de 2026, gracias a la entrada en vigor de nuevas disposiciones contempladas en la Ley 2466 de 2025, normativa que forma parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

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Según lo establecido en la ley, se modificarán las condiciones de pago para quienes presten sus servicios en jornadas dominicales y festivas, con el objetivo de fortalecer las garantías económicas y reconocer de manera más favorable el trabajo realizado en días de descanso obligatorio.

Las personas podrían recibir más ingresos por laborar en los días festivos. Foto: El País / Getty Images / API / Montaje: Semana

La medida regirá desde julio y beneficiará a miles de trabajadores en sectores como comercio, servicios, turismo, vigilancia, transporte y salud, entre otros, donde es frecuente la prestación de labores durante fines de semana y festivos.

Desde el Ministerio del Trabajo se destacó que este ajuste busca mejorar las condiciones laborales y contribuir al incremento de los ingresos de quienes deben cumplir sus funciones en horarios que tradicionalmente implican un mayor sacrificio personal y familiar.

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La Ley 2466 de 2025 hace parte de un conjunto de cambios orientados a modernizar las relaciones laborales en el país y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. Con su implementación, se espera que quienes laboran en estas jornadas especiales reciban una compensación más justa por su tiempo y esfuerzo.

El aumento desde julio impactará directamente el salario de cientos de trabajadores Foto: Getty Images

Las nuevas reglas comenzarán a regir oficialmente en julio, por lo que empleadores y trabajadores deberán estar atentos a los ajustes que correspondan en la liquidación de salarios y recargos laborales.

Además, las autoridades laborales hicieron un llamado a las empresas para que revisen con anticipación sus procesos de nómina y garanticen el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

El Ministerio del Trabajo advirtió que realizará labores de seguimiento e inspección para verificar que los trabajadores reciban los pagos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley 2466 de 2025.