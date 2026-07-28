MinTrabajo definió lineamientos para implementar teletrabajo en empresas privadas, entre el 30 de julio y el 3 de agosto

Hace algunas horas, el Ministerio de Trabajo envió una misiva pidiendo tanto a empresas privadas como públicas, la adaptación de sus operaciones a la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo para la mayoría de sus colaboradores.

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La petición se dio específicamente en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Se dio con el fin de reducir la demanda de energía durante el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena.

La medida busca reducir la demanda de energía durante el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena, según explicó el Ministerio de Trabajo. Foto: Cortesía / Spec

La cartera aseguró que la medida debe ser tomada con trabajadores cuyas funciones puedan ser adelantadas por fuera de las instalaciones de la entidad, sin afectar la continuidad de su trabajo ni la atención presencial indispensable.

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La cartera también pidió “exhortar de manera especial a los empleadores con sede, operaciones o trabajadores en los departamentos que integran el área Caribe 2 (La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar) para que prioricen la adopción de estas medidas, dada la mayor sensibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en esta zona durante la ventana del mantenimiento”.

La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar fueron los departamentos incluidos en el exhorto temporal emitido por la cartera laboral. Foto: Getty Images

En la misiva se detalló que es clave instar a entidades públicas para que, dentro del marco de sus competencias, evalúen la adopción de medidas internas necesarias para habilitar el trabajo en casa durante el referido periodo, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios a su cargo y la atención presencial de aquellos que resulten indispensables.

La aplicación de la medida deberá sujetarse a la política interna adoptada y las condiciones pactadas o dispuestas para cada modalidad.

El Ministerio señaló que los lineamientos son transitorios y estarán vigentes entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026, o hasta que finalice el mantenimiento informado por SPEC LNG. Foto: Getty Images/ Luis Alvarez

Finalmente, el Ministerio precisó que los lineamientos tienen carácter transitorio y exhortativo y se circunscriben al periodo comprendido entre el 30 de julio y el 3 de agosto, y de ser necesario hasta que la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. - SPEC LNG, informe la finalización del Mantenimiento Programado, de conformidad con las Resoluciones 40267, 40289 del 2026.