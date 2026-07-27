MinTrabajo insta a empleadores públicos y privados a trabajo en casa mientras se da el mantenimiento de la regasificadora del Caribe

Del 30 de julio al próximo 3 de agosto está programado un mantenimiento de SPEC, la planta regasificadora ubicada en Cartagena que atiende la demanda de gas natural de las generadoras térmicas de la costa Caribe: Termobarranquilla, Termoflores y Termocandelaria.

De hecho, su papel ha sido clave en la atención del déficit de este combustible en el país que ha llevado a la importación de un poco más del 30 por ciento de la demanda, pues ha venido atendiendo parte de esta demanda.

Ante la inminencia del fenómeno de El Niño, la planta regasificadora Spec anticipó para finales de julio y principios de agosto su mantenimiento, que habitualmente se realiza entre octubre y noviembre. Foto: Cortesía / Spec

Ante la inminencia de un fenómeno de El Niño, que podría ser uno de los más intensos de los últimos años, una de las tareas prioritarias es cuidar el agua de los embalses y para ello es clave encender lo más pronto posible las térmicas y generar con ellas.

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Por ello, la regasificadora se está anticipando a las condiciones proyectadas de este evento climático, previsto para septiembre, y cuando, en principio, el mantenimiento se programa entre octubre y noviembre de cada año.

Ya el Ministerio de Minas y Energía había anunciado medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento de la terminal de regasificación.

Esa iniciativa estableció acciones preventivas y de coordinación operativa para asegurar la continuidad del abastecimiento energético y minimizar posibles afectaciones en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural durante las labores técnicas sobre esta infraestructura estratégica para el sistema energético nacional.

“La seguridad energética del país no se improvisa. Con estas medidas buscamos anticiparnos desde ya al mantenimiento programado de la planta de regasificación y así proteger la confiabilidad del sistema. Garantizar el suministro de gas natural y la continuidad de los servicios públicos es una prioridad para el Gobierno nacional, especialmente frente a infraestructuras estratégicas para Colombia”, señaló en su momento Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

"Con estas medidas buscamos anticiparnos desde ya al mantenimiento programado de la planta de regasificación y así proteger la confiabilidad del sistema", dijo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Foto: Pedraza Producciones

En materia de producción y desde la óptica de la oferta, Ecopetrol puso a disposición del mercado 81 GBTUD de gas natural, mediante Contratos de Suministro de Contingencia (CSC), que fueron comercializados entre el 8 y el 15 de julio de 2026, que responde a los llamados realizados por el gobierno nacional para atender la demanda durante dicho mantenimiento.

La estatal petrolera explicó que, como resultado de este proceso comercial, se suscribieron nueve contratos, que contribuirán a que, durante el desarrollo del mantenimiento preventivo de la terminal de regasificación de Cartagena, se pueda abastecer la demanda afectada directamente.

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Ahora el turno es para la demanda. En una comunicación, el Ministerio de Trabajo instó a empleadores públicos y privados, en especial de la zona que comprende los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, a que en el periodo del 30 de julio al 3 de agosto habiliten el trabajo en casa para los empleados cuyas actividades se puedan desarrollar por fuera de las entidades, “sin afectar la continuidad del servicio ni la atención presencial indispensable”.

El Ministerio de Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino, invitó a las entidades públicas del orden nacional y territorial para que, dentro del marco de sus competencias y autonomía administrativa, “evalúen la adopción de las medidas internas necesarias para habilitar el trabajo en casa durante el 30 de julio y el 3 de agosto, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios a su cargo. Foto: Ministerio de Trabajo / cortesía

El ministerio hizo especial énfasis en estos departamentos, “dada la mayor sensibilidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en esta zona durante la ventana del mantenimiento”.

También invitó a las entidades públicas del orden nacional y territorial para que, dentro del marco de sus competencias y autonomía administrativa, “evalúen la adopción de las medidas internas necesarias para habilitar el trabajo en casa durante el referido periodo, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios a su cargo y la atención presencial de los servicios a su cargo y la atención presencial de aquellos que resulten indispensables”.