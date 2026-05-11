Fenómeno de El Niño empieza a hacer presión: terminal de regasificación sale a mantenimiento antes de tiempo

Durante 5 días a partir del 30 de julio, la terminal de regasificación conocida como SPEC LNG se anticipa al fenómeno del Niño, evento climático alrededor del cual empiezan a dispararse las alarmas, porque puede venir más agresivo de lo previsto.

De hecho, ya empezaron las olas de calor y el Ideam decidió arrancar con la emisión de alertas, pues las temperaturas se están registrando más altas de lo habitual.

En ese contexto, como el gas es el producto que entra en el escenario para encender las térmicas, debido a que El Niño produce sequías y afecta la producción de energía a partir del agua, en el SPEC prefirieron adelantarse.

Así, hasta el 3 de agosto estará en mantenimiento la planta de regasificación, de manera que se pueda tener en óptimas condiciones por si hay que prender las calderas a todo vapor en la temporada de El Niño.

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Se trata del mantenimiento programado que debe tener la regasificadora cada año y que, en esta ocasión, se realizará antes de tiempo, como medida preventiva.

Según confirma SPEC, “los trabajos preventivos que se realizarán en los equipos y sistemas de la terminal de regasificación permitirán asegurar la continuidad operativa del servicio, especialmente durante los periodos más críticos asociados a un posible fenómeno de El Niño”.

Hay que tener en el visor que sacar del escenario a SPEC, en la Sociedad Portuaria El Cayao, en el Caribe, implica que durante los días de mantenimiento no se recibirá gas importado y esa ha sido una de las fuentes de abastecimiento en los últimos tiempos.

Fenómeno de El Niño le da coletazo directo al gas natural. Aumentará la demanda porque hay que encender las térmicas para producir energía eléctrica que compense la posible disminución en producción de las hidroeléctricas. Foto: Semana/Adobe Stock

La información que tiene SPEC, como la de todos los ciudadanos, es que el periodo de baja hidrología se proyecta más crítico para el cuarto trimestre de 2026.

En Colombia, desde hace algunos meses, se viene hablando de posibles desabastecimientos de gas por las condiciones deficitarias con el combustible, luego de que por primera vez se tuviera que importar para llevarlo a los hogares, pese a que en el país había soberanía absoluta para el suministro de la demanda.

Julio Turizzo, gerente (e) de SPEC afirma que, “luego de una revisión técnica exhaustiva, se programó el mantenimiento de la terminal de regasificación para esta ventana, con el propósito de anticiparnos a las condiciones proyectadas del fenómeno de El Niño, cuyos principales efectos se proyectan para el último trimestre de 2026”.

El vocero de la regasificadora afirmó que estos mantenimientos han permitido sostener altos niveles de desempeño operativo en la terminal, con indicadores de continuidad de servicio superiores al 99 %.