1,2 millones de contribuyentes deben alistarse para la declaración de renta: arranca cronograma para personas jurídicas

La declaración de renta es uno de los documentos tributarios más importantes en Colombia, que tanto las personas naturales como las jurídicas presentan anualmente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocida como DIAN, para detallar sus ingresos, egresos, patrimonio y movimientos financieros del año anterior. Este proceso mide la capacidad económica para determinar si se debe pagar impuesto; no siempre implica un pago.

Recientemente, la entidad anunció las proyecciones de recaudo de la declaración de renta para personas jurídicas, asegurando que durante este mes de mayo inicia oficialmente el cronograma para presentarla.

Bogotá lidera el número de contribuyentes obligados a declarar renta este año, seguida por Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, según cifras entregadas por la DIAN. Foto: Montaje: El País

La entidad aseguró que espera recaudar $27,8 billones con el impuesto de renta para personas jurídicas, provenientes de 1.273.214 contribuyentes localizados en todo el país. Respecto a la distribución, Bogotá concentra el mayor número de contribuyentes, con 470.504 (36.9 %); le sigue Medellín en el segundo lugar, con 176.390 (13.8 %); Cali figura como tercera, con 84.396 (6.6 %); Barranquilla de cuarta, con 78.326 (6.1 %); y Cartagena de quinta, con 49.236 (3.8 %).

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Es importante tener en cuenta que si el valor de la declaración de renta es inferior a 41 UVT ($2.147.334), el pago se debe hacer en una sola cuota; si excede esta cifra, el pago se puede hacer en dos momentos.

Las empresas con declaraciones de renta superiores a 41 UVT podrán realizar el pago en dos cuotas, cuyos vencimientos están programados entre mayo y julio de 2026. Foto: Getty Images

Tenga en cuenta a continuación los plazos en los que se debe presentar esta obligación tributaria, según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT).

La declaración y el pago de primera cuota serán del 12 al 26 de mayo de 2026

Día - Último dígito del NIT

12 de mayo - 1

13 mayo - 2

14 mayo - 3

15 mayo - 4

19 mayo - 5

20 mayo - 6

21 mayo - 7

22 mayo - 8

25 de mayo - 9

26 mayo - 0

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El pago de la segunda cuota va del 9 al 23 de julio de 2026

Día - Último dígito del NIT

9 julio - 1

10 julio - 2

13 julio - 3

14 julio - 4

15 julio - 5

16 julio - 6

17 julio - 7

21 julio - 8

22 julio - 9

23 julio - 0