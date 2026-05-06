Finanzas
Podrían embargarle sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias por ser un moroso tributario; conozca si se encuentra en la lista
La Dian es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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6 de mayo de 2026 a las 6:50 p. m.
Antes de ejecutar cualquier medida de embargo, la entidad realiza una serie de notificaciones formales. Entre ellas se invita al contribuyente a ponerse al día con sus obligaciones o a acercarse a las oficinas para establecer un plan de pago. Foto: Agencia 123rf
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