“Vencimos al petrismo”: la eufórica celebración de Miguel Polo Polo tras la victoria de Abelardo De La Espriella

El excongresista Miguel Polo Polo celebró este domingo los resultados de la segunda vuelta presidencial de 2026, que perfilan a Abelardo De La Espriella como el nuevo presidente de Colombia. El festejo del exlegislador ratifica un respaldo político público que se mantuvo firme durante toda la campaña electoral frente al candidato Iván Cepeda, consolidándolo como uno de los aliados más visibles del mandatario electo.

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Tras conocerse el avance del escrutinio oficial, el comportamiento de Miguel Polo Polo generó diversas interacciones en las redes sociales.

El excongresista, quien ha sido una figura activa en el debate político del país, manifestó su entusiasmo mediante festejos y publicaciones que circularon rápidamente entre sus seguidores.

Esta reacción coincide con el cierre de una jornada electoral que, según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, definió el rumbo de la jefatura de Estado para los próximos cuatro años.

La contienda presidencial de 2026 se caracterizó por una marcada polarización entre el proyecto político de Abelardo De La Espriella y el de su contendiente, Iván Cepeda, reflejando las tensiones y posturas ideológicas del electorado colombiano.

Durante la jornada de este domingo 21 de junio de 2026, el excongresista hizo público su voto a través de sus redes sociales, reafirmando su lealtad política. Polo Polo enfatizó que su acompañamiento al proyecto del nuevo presidente electo responde a convicciones ideológicas y no a la búsqueda de retribuciones dentro del próximo gobierno.

El festejo de Polo Polo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes, donde se evidencia la euforia del momento.

En las imágenes se observa a Miguel Polo Polo en una celebración privada, rodeado por un grupo de personas que, al igual que él, vestían la camiseta de la Selección Colombia mientras saltaban y gritaban tras conocerse los resultados del preconteo.

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Con una botella de champaña en la mano y en un ambiente de evidente entusiasmo, el excongresista se dirigió a la cámara para lanzar consignas de fuerte tinte político:

“La gloria para Dios” y “vencimos al petrismo”, fueron las frases con las que selló el festejo, vinculando el triunfo de Abelardo De La Espriella con la derrota de la corriente política oficialista.

Con el seguimiento en tiempo real habilitado por la Registraduría General de la Nación, la victoria de Abelardo de la Espriella reconfigura el mapa político e institucional de Colombia. Más allá de la reacción puntual de Miguel Polo Polo, su nombre volvió a tomar fuerza porque fue uno de los dirigentes más identificados con la candidatura del nuevo presidente.

Aunque ya no continuará en el Congreso, su cercanía con el proyecto político de De La Espriella lo mantiene dentro del radar de la conversación pública.