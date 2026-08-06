Laura Tobón tuvo particular reacción en la revelación de sexo de su segundo bebé; su cara dio de qué hablar: “Yo, en shock”

Para el mes de junio del presente año, la famosa presentadora y modelo Laura Tobón, confirmó su segundo embarazo y llenó de emotividad tanto a su familia como a la comunidad de seguidores que tiene. “El amor vuelve a crecer, viene un 2 bebé. Hay una tranquilidad que se apodera de Laura Tobón al decir que está esperando su segundo bebé: No hay pánico ni miedo, solo amor absoluto”, escribió en la publicación en la que hizo pública la noticia, la cual decidió compartir con la famosa revista Marie Claire Colombia.

“¿Pero cómo?”: la inesperada reacción de Álvaro Rodríguez al enterarse del segundo embarazo de Laura Tobón

Desde entonces, Tobón ha compartido varios momentos que ha vivido con su esposo y su hijo Lucca durante esta segunda dulce espera.

Durante esta semana, la presentadora empezó a mostrar en sus redes que ya había vivido la revelación de género de su segundo bebé junto a su familia y la de su esposo. Tomó la decisión de exponer este momento en tres publicaciones, y fue en la última en la que confesó que nuevamente está esperando un niño.

“It’s a boy! Lucca, Álvaro y Patacón veían venir un niño y yo en shock juré que era niña!! Seguiré siendo la mujer de la casa!! Bienvenido sea nuestro segundo baby boy, desde ya te amamos y estamos demasiado emocionados de empezar esta nueva historia contigo”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Lo que más llamó la atención fue que Laura realmente se mostró bastante sorprendida, no podía creer que en serio está esperando un niño, ya que ella estaba completamente segura de que iba a tener una niña. La sorpresa no la pudo ocultar en su expresión, y esto fue acorde a lo que dijo en la segunda publicación, la cual fue un video en el que tanto ella como sus familiares respondieron si creían que iba a ser niño o niña.

“Soy tu mamá, creo que eres una niña. Te he visto, te he soñado, pero si llegas a ser un niño, también te voy a amar mucho, qué nervios”, dijo la presentadora, mientras que su esposo mostró plena seguridad al decir que iban a tener otro varón: “Soy el papá y estoy casi seguro que es otro niño”, afirmó.

Varios de sus amigos y seguidores la felicitaron por la noticia, por esta etapa que vive y le aseguraron que sigue siendo la reina, la única mujer del hogar: “Eres la reina de la casa”; “No puedo creer!! Juré que era niña!!”; “Laura, ser la reina de la casa es algo que te recomiendo a ojo cerrado”; “Le llegó el mejor amigo a Lucca”; “La cara de Lau es lo máximo, felicitaciones, qué belleza”; “La niña es la próxima”, fueron algunos de los comentarios.