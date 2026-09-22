Cristian Arango se juega su continuidad contra Millonarios: notificación oficial por su renovación en Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene en la mira a su gran rival en la historia y asiste al superclásico contra Millonarios con mucha presión de por medio por el efecto James Rodríguez y su más reciente caída 2-0 ante Llaneros en Villavicencio. El club verdolaga vuelve al Atanasio Girardot para para poder sacudirse de los malos resultados.

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Los cuatro fichajes de Millonarios para el clásico contra Atlético Nacional en Medellín

Y es que el antecedente ante Millonarios lo condena. En el primer semestre de 2026 perdió dos clásicos por tres goles en contra, uno de ellos sirvió para que Atlético Nacional quedara eliminado de la Copa Sudamericana. Fue el resurgir de Rodrigo Contreras como su goleador salvador y fueron momentos duros para el gigante verdolaga.

Las cosas ya son muy diferentes, ambos llegan con técnicos diferentes y los fichajes estrella de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Más que la posición en la tabla de posiciones, es un duelo aparte donde las hinchadas también suben el tono de voz. Se espera lleno total en el Atanasio Girardot.

En medio de estos detalles en la previa del partido, sale a la luz otro detalle que le mete picante al clásico y es el factor Cristian Arango y si definitivamente puede ser trascendental para Atlético Nacional en la zona de ataque. ‘Chicho’ apunta a ser el nueve titular contra su exequipo y aguarda por tener una gran presentación.

Cristian Chicho Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional. Foto: Prensa Atlético Nacional.

La coyuntura se arma por dos cosas. La primera es que Alfredo Morelos está lesionado y es una baja sensible para el clásico, lo que le da lugar a Cristian Arango en la titular, seguramente acompañado por el tridente de Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y James Rodríguez. Lo otro es por las advertencias del director deportivo, Víctor Marulanda.

Cristian Arango contra las cuerdas

En diálogo con Win Sports, Marulanda tocó el tema específico de Chicho Arango y sus bajos niveles con la camiseta de Atlético Nacional. Primero le recordó en cuál club está y también recalcó que tiene el apoyo del grupo técnico y directivo.

A su vez, Marulanda recordó que tiene contrato hasta el mes de diciembre 2026 y solo el tiempo dirá si va a seguir en Nacional o definitivamente tendrá que irse. Millonarios aparece como su gran prueba de fuego.

"Cristian 'Chicho' Arango tiene un compromiso con el club, él sabe y entiende en que equipo está; hoy va a seguir recibiendo el apoyo de nosotros, tiene contrato hasta diciembre y el tiempo nos dirá si va a seguir o no". Víctor Marulanda, director deportivo de @nacionaloficial… pic.twitter.com/LonUDlA2uz — Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2026

“Cristian ‘Chicho’ Arango tiene un compromiso con el club, él sabe y entiende en que equipo está; hoy va a seguir recibiendo el apoyo de nosotros, tiene contrato hasta diciembre y el tiempo nos dirá si va a seguir o no”, dijo Marulanda en Win Sports.

¿Cuándo es el superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m., y tendrá transmisión por Win Sports +.