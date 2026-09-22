Atlético Nacional y Millonarios se vuelven a enfrentar y protagonizan uno de los partidos más esperados de la fecha 12 de la Liga BetPlay, con un atractivo adicional: James Rodríguez y Juan Cuadrado estarán frente a frente como refuerzos estrella, después de haber compartido durante años en la Selección Colombia.

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El clásico se disputará este jueves, 24 de septiembre, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y tendrá transmisión por Win Sports +. Ambos clubes ajustan detalles y cuadran la mejor nómina de convocados para intentar ganar uno de los partidos más importantes del año.

Cabe recordar que Millonarios se presenta al clásico con mejores antecedentes, luego de que le ganara a Atlético Nacional dos partidos muy importantes en el primer semestre. Ambos por tres goles y uno de ellos bastó para sacar al club verdolaga de la Copa Sudamericana. El gigante antioqueño podrá tener la oportunidad de la revancha.

En lo que tiene que ver con altas de Millonarios, recupera a cuatro jugadores que estaban en el departamento médico y ahora están listos para entrar a convocatoria tras cumplir con los tiempos estipulados. No solo eso, sino que se puede unir un quinto en la lista si Alberto Gamero decide incluir a Juan Guillermo Cuadrado entre los viajeros.

Uno de los nombres que llama la atención es la del volante brasileño Leonai Souza, quien ya se reintegró a entrenamientos y ahora espera que Gamero lo pueda tener en cuenta. Al extranjero se unen un atacante, un lateral y un defensa central como altas para el clásico.

Tres jugadores más para enfrentar a Nacional

Llama la atención el nombre de Leonardo Castro, quien ya se recuperó y está listo para la titular en el Atanasio Girardot y más ante la baja de Rodrigo Contreras. Samuel Martín está disponible, así como el defensa central Jorge Arias.

Leonardo Castro reacciona tras una ocasión perdida con Millonarios. Foto: AFP

Queda por saber si Juan Cuadrado hará parte de la nómina de viajeros y si tendría posibilidad de ser titular. De resto, el club azul tiene casi lista la nómina con Javier Burrai en la portería, Mackalister Silva y Daniel Ruiz como volantes, Sebastián Valencia como lateral y Rodrigo Ureña en la zona media.

Las bajas de Millonarios

Por otra parte, Millonarios también siente duras bajas para el partido en Medellín. Por ejemplo, Rodrigo Contreras y Mateo García fueron sometidos a imágenes diagnósticas por lesiones, Carlos Darwin Quintero continúa con su proceso de recuperación y Jhomier Guerrero está en etapa de rehabilitación.