Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia jugará la semifinal del Mundial Femenino Sub-20, contra Corea del Norte, en un duelo histórico para el FPC.

Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Cambios en la nómina de Colombia para enfrentar a Corea del Norte: tres bajas y un regreso

Hay bastante expectativa sobre lo que pueda ocurrir en el partido y la inteligencia artificial (IA) indica cómo quedaría la llave, quién ganaría y cuál selección sería la finalista de la competencia.

Para dar su pronóstico del partido, la IA se basó en rendimientos recientes, partidos jugados, marcadores obtenidos y estadísticas en los últimos compromisos.

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IA: “Corea del Norte le va a ganar a Colombia 2-0″

“Analizando el recorrido del torneo, Corea del Norte llega con una impresionante solidez defensiva y ofensiva, incluyendo un contundente 3-0 sobre la propia selección colombiana en la fase de grupos”, indica Gemini.

“Aunque la Selección Colombia ha mostrado un notable despliegue de resiliencia táctica, liderazgo defensivo con figuras como Luisa Agudelo, y una importante evolución competitiva al superar llaves complejas como el 1-0 sobre Nigeria en cuartos de final, la intensidad del bloque bajo norcoreano y la efectividad de sus transiciones rápidas inclinan la balanza a favor del equipo asiático”, continúa.

Cabe recordar que la selección de Corea del Norte es la vigente ganadora del Mundial Femenino Sub-20. Obtuvo el trofeo en 2024, cuando la cita orbital se desarrolló en Colombia, venciendo en la gran final a Japón en el estadio El Campín de Bogotá.

Ahora bien, la Selección Colombia Femenina sub-20 también ha dado muestras de carácter y resultados importantes. Si bien las norcoreanas arrancan como favoritas, las cafeteras podrían dar la sorpresa y, en caso tal, meterse en la gran final del campeonato del mundo.

Si Colombia vence a Corea del Norte, ¿contra quién jugaría la final del Mundial Femenino Sub 20?

Contra la selección ganadora entre Italia y España, que también jugarán la llave semifinal el miércoles 23 de septiembre.