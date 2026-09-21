La cantidad de días que El Campín no tendría fútbol en octubre por conciertos: casi un mes de para

Santa Fe y Millonarios solamente observan cómo el operador del estadio El Campín de Bogotá trata de cumplir la palabra de tener el escenario para música y fútbol. Dos ecosistemas que reúnen gran cantidad de personas y deja mucho dinero de por medio. Ahora, son los eventos musicales los se toman el ‘Coloso de la 57′ en próximos días y casi un mes la actividad deportiva se paraliza.

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Situaciones que siempre dejan un debate de por medio y las soluciones son las mismas y se cree que son las mejores. El estadio para música y fútbol y todos felices. O es lo que se cree. Lo cierto es que por ser un recinto público, los eventos musicales también tiene cabida y siempre se presenta lleno total sean los artistas que sean en tarima.

Se creía que el último partido en El Campín antes de ser entregado al encargado del concierto era el de Santa Fe vs. Deportivo Cali, por la fecha 12 de la Liga Betplay, pero las cosas cambiaron y hubo presión de por medio para que la final de Liga Femenina ya no sea en el Metropolitano de Techo y se traslade al escenario que queda sobre la NQS.

El partido de Santa Fe vs. Deportivo Cali (final de Liga Femenina) será el último que se juegue antes de que El Campín sea entregado para BTS y toda su monumental logística que tendrá ocupado el escenario por varios días. Los shows de la banda surcoreana de k-pop están previstos para el 2 y 3 de octubre.

Por 20 días, El Campín no verá fútbol

Tras la ida de la final de la Liga Femenina, desde el 24 de septiembre hasta el 1 de octubre, El Campín estará cerrado por montaje. Tras el 3 de octubre (día del último evento de BTS), el desmonte de tarimas y demás elementos durará aproximadamente 5 días.

Vista desde la tribuna de occidental del Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. Foto: Sencia

Cabe recordar que la Policía Metropolitana de Bogotá prioriza el evento Rock Al Parque y por eso no se programó fútbol para los días 10 y 11 de octubre, pues todos los dispositivos estarán ocupados en ese evento musical que se realizará en el Parque Simón Bolívar en la celebración de los 30 años del festival.

Millonarios y Santa Fe no podrán jugar en el estadio El Campín por evento musical Foto: Getty Images y Colprensa.

Es decir, que el fútbol volvería a El Campín con el partido Millonarios vs. Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga Betplay, que se programó para el día martes 13 de octubre. Eso sí, no se descartan cambios de Dimayor a última hora o algunas otras programaciones en medio del evento musical, teniendo en cuenta los partidos aplazados y la Copa Betplay.