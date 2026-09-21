Habría giro en los derechos de televisión del FPC: Dimayor tendría una decisión oficial

Este lunes, 21 de septiembre de 2026, se desarrolló una importante asamblea en Dimayor. En ella se le presentó, a los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, las nuevas propuestas para los derechos de televisión del rentado nacional.

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Cabe recordar que, actualmente, Win Sports es el canal autorizado para transmitir el FPC. El vínculo va hasta finales de 2026, por lo que ya se habla o de la continuidad del mencionado canal, o la llegada de uno nuevo.

La información ha ido cambiando con el tiempo, pues, en un principio, parecía que Win Sports se iba a volver a quedar con los derechos de televisión del FPC. No obstante, el panorama habría cambiado con el pasar de los meses, y todo apunta a que le estaría saliendo competencia.

“Una empresa le peleará los derechos de televisión a Win Sports”

La información no es oficial, pero algunos periodistas cercanos al tema empezaron a filtrar detalles de lo que fue la asamblea en Dimayor. Según algunos de ellos, a Win Sports le habría salido competencia por los derechos del FPC.

Por ejemplo, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Deportes, escribió en su cuenta de X: “Ya se acabó la asamblea de la Dimayor, en Bogotá, con la elección de una empresa que peleará por los derechos de TV desde el 2027 con Win Sports”.

Y añadió: “Win tendrá 60 días para igualar la propuesta económica presentada (empresa que no quieren filtrar)”.

Ya se acabó la asamblea de la dimayor, en Bogotá, con la elección de una empresa que peleará por los derechos de tv desde el 2027 con @WinSportsTV .



Win tendrá 60 días para igualar la propuesta económica presentada (empresa que no quieren filtrar) — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈⛳ (@sebasperiodista) September 21, 2026

Otro fue el periodista César Augusto Londoño: “La asamblea de Dimayor hoy, donde se debe conocer el elegido entre los aspirantes a tener los derechos de TV de la Liga, obligó un acuerdo de confidencialidad con los dirigentes. Por lo que se ha podido averiguar la propuesta fue considerada como muy buena”.

La asamblea de Dimayor hoy donde se debe conocer el elegido entre los aspirantes a tener los derechos de TV de la Liga, obligó un acuerdo de confidencialidad con los dirigentes.

Por lo que se ha podido averiguar la propuesta fue considerada como muy buena. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 21, 2026

Y, finalmente, otro de los que mencionó el tema fue el periodista Paulo Paz: “Hay propuesta oficial de una empresa internacional para quedarse con los derechos de TV del fútbol colombiano. Dimayor estudiará dicha propuesta que supera en 50 % lo de pagado por Win Sports”.

Hay propuesta oficial de una empresa internacional para quedarse con los derechos de TV del fútbol colombiano



La @Dimayor estudiará dicha propuesta que supera en 50% lo de pagado por @WinSportsTV



Ahora el actual canal licenciatario podrá igual el monto y mantenerse con la… — @PauloPaz (@paulocesarpaz) September 21, 2026

El panorama es bastante claro: no existe nada oficial aún, todo apunta a que Dimayor estaría manejando el tema con absoluta confidencialidad, pero, presuntamente, se estarían filtrando detalles clave de lo que se viene sobre un posible cambio, o no, en los derechos de televisión del FPC.