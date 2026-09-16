Espectacular bienvenida a Atlético Nacional en El Campín: apoteósica presentación que impresiona a James Rodríguez

Atlético Nacional estuvo a la altura de la situación y comenzó con las sorpresas tras la presentación oficial de James Rodríguez como nuevo fichaje estrella, en una operación que lo consolida como uno de los mejores refuerzos de la historia del fútbol colombiano.

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Esto fue solo el comienzo de una locura total en los últimos días en la hinchada verdolaga, la que le tomó por sorpresa este movimiento en el mercado de pases. La firma se dio unos días antes de un partido de Atlético Nacional en El Campín de Bogotá por la Liga Betplay.

Por la fecha 13 del torneo, el Rey de Copas se tuvo que presentar en la capital de la República y la hinchada se alistaba para acompañarlo, pero el fichaje de James Rodríguez movilizó mucho más a su gente en el interior del país y hubo lleno total, en una taquilla multimillonaria para el Inter Bogotá, que no lo dudó y mostró toda su venia al volante e incitó la compra de boletería para acompañar al ‘10′.

Tras agotar las boletas, se conoció que James Rodríguez era convocado para el partido y la fiesta no se hizo esperar. La logística, los trapos, el humo, los cantos, se alistaron para darle una sorpresa al exReal Madrid y apenas salieron los jugadores a la cancha, todo el festín tuvo su furor.

Los juegos artificiales se hicieron sentir mientras James se acomodaba en el banco de suplentes. Sonó el himno nacional y el de Bogotá, para la antesala de una visita de Atlético Nacional por lo alto. Las cámaras de Win Sports enfocaron por un momento a Rodríguez, quien salía abrazado con sus compañeros Alfredo Morelos, Andrés Román y Juan Zapata.

James aguarda por su debut en Nacional

Inter Bogotá: Wuilker Faríñez; Mateo Rodas, Larry Vásquez, Fabricio Sanguinetti, Dewar Victoria; Diego Duarte, Facundo Boné, Miguel Pernía, Joan Castro, Ronaldo Julio y Agustín Irazoque.

Atlético Nacional: Franco Armani; Samuel Velásquez, Andrés Reyes, William Tesillo, Yeicar Perlaza; Xavi Ríos, Juan Manuel Rengifo, Elías Cabrera; Kevin Parra, Ian Poveda y Cristian Arango.

James Rodríguez en El Campín Foto: X

Aunque James Rodríguez apenas lleva una semana entrenando con Atlético Nacional, el cuerpo técnico considera que es el momento de empezar a darle rodaje. Su último partido oficial fue el pasado 7 de julio, cuando la Selección Colombia enfrentó a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. No sería extraño que sume minutos en El Campín.