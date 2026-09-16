El carro eléctrico más eficiente del mundo: Volkswagen rompe el mercado con una autonomía récord

Volkswagen presentó en Alemania el Mission Efficiency, el prototipo de un nuevo vehículo eléctrico que revolucionaría por completo la industria extendiendo la autonomía de su batería a unos 1.300 kilómetros con un coeficiente aerodinámico récord de 0,158.

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Este nuevo automóvil sorprendió al mundo automotriz al conocerse que recorrió exactamente 1,278.36 kilómetros pasando por cuatro países distintos: Alemania, Austria, Polonia y República Checa.

En el recorrido previamente detallado, se evidenció un consumo real de 7,51 kWh por cada 100 kilómetros, alcanzando una velocidad promedio de 67,72 km/h y una máxima de 138 km/h cuando iba en camino desde Wolfsburgo (Alemania) hasta Viena (Austria).

Volkswagen Mission Efficiency. Foto: Volkswagen - A.P.I.

Estos números superan sustancialmente al Mercedes-Benz EQS 450+, el vehículo que, antes de esta creación, ostentaba el rótulo del eléctrico con mayor autonomía en el mundo, destacado por ser capaz de ofrecer hasta 800 km de recorrido con una sola carga.

La aerodinámica del Mission Efficiency: la gran clave

El diseño de su carrocería optimizado reduce al mínimo la resistencia del aire a altas velocidades, maximizando con ello su rendimiento.

La arquitectura del auto es uno de los principales protagonistas, disminuyendo con ello la masa total del vehículo, atacando una de las principales problemáticas de los vehículos con estas tecnologías: el exceso de peso.

Diseño aerodinámico del Mission Efficiency. Foto: Volkswagen - A.P.I.

Este diseño fue el principal aliado de la marca para desarrollar la optimización de su energía. Gracias a este, fue posible que el vehículo lograra dicha autonomía y velocidad máxima. La aerodinámica y autonomía de esta creación alemana propiciaron el reconocimiento de tres récords mundiales:

Récord por coeficiente aerodinámico: el diseño de la carrocería optimizado en túnel de viento permite al vehículo reducir al mínimo la resistencia del aire a altas velocidades, permitiendo maximizar el rango útil en autopista.

el diseño de la carrocería optimizado en túnel de viento permite al vehículo reducir al mínimo la resistencia del aire a altas velocidades, permitiendo maximizar el rango útil en autopista. Baterías de nueva generación y menor peso: el uso de celdas con química avanzada y arquitectura ligera disminuye la masa total del vehículo, sentando un hecho sin precedentes.

el uso de celdas con química avanzada y arquitectura ligera disminuye la masa total del vehículo, sentando un hecho sin precedentes. Bomba de calor ultraeficiente: la integración de un sistema térmico inteligente de última generación minimiza el impacto del climatizador sobre la batería, protegiendo el rango útil del vehículo tanto en climas fríos como en temperaturas de extremo calor.

La comercialización de estos vehículos

La marca alemana hasta el momento solamente ha presentado un prototipo y no ha oficializado su comercialización; sin embargo, diseños similares dan pistas de lo que puede llegar a suceder con esta referencia.

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Normalmente, estos vehículos ultraeficientes inician comercializándose en mercados europeos y asiáticos antes de su producción en masa. Por lo que parece lejana la llegada de este tipo de vehículos de lujo al mercado latinoamericano.