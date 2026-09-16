Frente al auge de los vehículos eléctricos e híbridos, surgen dudas sobre los componentes específicos que requieren. Entre ellos destacan las llantas, las cuales —según expertos— deben elegirse considerando factores clave como el peso de las baterías, la entrega de torque instantáneo y el impacto del frenado regenerativo.

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Las 4 características especiales de las llantas para eléctricos e híbridos

De acuerdo con Autocosmos, la plataforma digital líder en Hispanoamérica para el sector automotriz, existen 4 características especiales para tener en cuenta en estos neumáticos:

Mayor capacidad de carga (índice XL o HL)

Un vehículo eléctrico o híbrido enchufable puede pesar entre un 20% y un 30% más que un modelo equivalente de combustión interna debido al peso del paquete de baterías, por lo que requieren llantas etiquetadas como Extra Load (XL) o High Load Capacity (HL), capaces de soportar mayor presión y masa estructural sin deformarse.

Resistencia al torque instantáneo

A diferencia de los motores de gasolina, que desarrollan torque de forma gradual, los motores eléctricos entregan el 100% de su par motor de forma inmediata desde las 0 RPM. Así, los expertos aseguran que los neumáticos deben utilizar compuestos de caucho enriquecidos con sílice y resinas sintéticas que evitan el patinado (wheel spin).

Baja resistencia al rodamiento (Low Rolling Resistance)

Para maximizar la autonomía por carga o el rendimiento del motor eléctrico en los híbridos, estas llantas incorporan un diseño aerodinámico en los flancos y bandas de rodadura optimizadas. Una menor resistencia al rodamiento se traduce en un menor consumo de kilovatios-hora (kWh) por cada 100 kilómetros recorridos.

Tecnología de cancelación de ruido

Al no existir un motor térmico que genere ruido mecánico o vibraciones, el ruido de rodadura contra el asfalto se percibe con mayor intensidad para los conductores y sus ocupantes.

Por ello, destacan los fabricantes de neumáticos, integran una capa interna de espuma de poliuretano (tecnologías comercializadas como SoundComfort, PNCS o SilentDrive) que absorbe las frecuencias sonoras y reduce el ruido en la cabina hasta en un 50%.

Estas son las particulares llantas que necesitan estos vehículos. Foto: Tomado de www.michelin.com.co - A.P.I.

Además, en esta plataforma digital insisten en la importancia de los sellos o nomenclaturas de origen como EV, Elect, iON o E-Ready, las cuales certifican que el neumático fue desarrollado de acuerdo con los estándares de par y peso electrificados.

Mantener la presión de aire exacta recomendada por el fabricante, entre 36 PSI y 42 PSI, es vital para evitar desgastes irregulares en los hombros de la llanta.

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Por último, debido al alto peso sobre los ejes, se recomienda acortar los intervalos tradicionales de rotación y alineación para garantizar un desgaste parejo de las cuatro ruedas.