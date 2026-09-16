“Aguantando cuernos”: reviven video de modelo mexicana exponiendo presunta infidelidad de J Balvin a Valentina Ferrer

La modelo argentina Valentina Ferrer anunció públicamente el fin de su relación sentimental con el cantante colombiano de música urbana J Balvin.

“Aguantando cuernos, cualquier relación dura”: modelo mexicana expone presunta infidelidad de J Balvin

La noticia, compartida a través de las historias oficiales de Instagram de la modelo, pone fin a meses de especulaciones y se produce pocas semanas después de que surgieran versiones en redes sociales sobre una supuesta infidelidad por parte del artista antioqueño.

En un mensaje publicado en sus redes digitales, Valentina Ferrer confirmó el término del vínculo que la unió durante años al intérprete paisa, con quien tiene un hijo en común, Río, nacido en junio de 2021.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo argentina.

En el texto, Ferrer enfatizó el carácter conciliador de la ruptura: “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Valentina Ferrer y J Balvin. Foto: Instagram @valentinaferrer.

La modelo concluyó el mensaje pidiendo privacidad para afrontar este momento personal junto a su entorno cercano: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Valentina Ferrer confirmó su ruptura con J Balvin. Foto: iNSTAGRAM @VALENTINAFERRER

Hasta el momento, J Balvin no ha emitido comentarios directos ni comunicados oficiales en sus perfiles sobre el anuncio.

El anuncio de la separación se produce aproximadamente tres semanas después de que la creadora de contenido e influenciadora mexicana Melanie Pavola generara debate en redes sociales al publicar material relacionado con el cantante colombiano.

A través de su cuenta verificada de Instagram, Pavola divulgó fotografías junto a J Balvin en lo que parecía ser el camerino de un evento, acompañadas por el fragmento de la canción Ambiente.

Ante las preguntas de sus seguidores sobre la vigencia y el contexto de las imágenes, la influenciadora afirmó que el artista la mantiene bloqueada en sus redes e insinuó que la relación ocurrió tiempo atrás.

Posteriormente, en un video publicado en sus redes, la modelo mexicana afirmó haber sostenido un encuentro íntimo con el cantante durante el periodo en que Valentina Ferrer se encontraba embarazada de su hijo Río.

“Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos lo de nosotros (…) y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York’. En ese momento, agarré mis cosas y me fui”, sostuvo Pavola en el video.

@desparejadosec 👀🔥 ¡Polémica alrededor de J Balvin! La modelo e influencer mexicana Melanie Pavola generó revuelo en redes tras asegurar públicamente que habría tenido un encuentro íntimo con el cantante en Nueva York, cuando Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río. 📸 Para acompañar sus declaraciones, compartió fotografías antiguas junto al artista, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre los usuarios. Hasta el momento, J Balvin y Valentina Ferrer no se han pronunciado sobre estas afirmaciones. 💬 ¿Qué opinas de esta versión? Te leemos 👇 #JBalvin #MelaniePavola #ValentinaFerrer #Farándula #Noticias ♬ sonido original - Desparejados

Asimismo, aseguró haber contactado a la modelo argentina en su momento para contarle lo sucedido. Estas versiones, aunque ampliamente difundidas y comentadas en redes, no han sido confirmadas ni desmentidas formalmente.

Hasta este anuncio, la relación entre el cantante colombiano y la modelo argentina era considerada por la prensa del entretenimiento como una de las más estables dentro de la industria musical urbana.

Ambos habían mantenido una postura reservada respecto a su vida personal desde que iniciaron su romance tras conocerse en 2017 durante el rodaje del video musical Sigo Extrañándote.

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Sin embargo, tras las declaraciones hechas por Pavola semanas atrás, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre el estado de la relación, señalando supuestos cambios en la interacción pública de la pareja.

La confirmación formal realizada por Ferrer vincula este periodo de presión mediática con el desenlace definitivo de la pareja, marcando el cierre de una etapa clave en la vida personal del artista colombiano.