J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación: así confirmaron la noticia

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron el final de su relación luego de varios años juntos y de convertirse en padres de Río. La noticia fue dada a conocer por la modelo argentina a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que ambos decidieron tomar caminos separados.

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En el mensaje, Ferrer dejó claro que se trata de una decisión tomada pensando en el bienestar de la familia y en mantener una relación de respeto entre ambos.

La modelo escribió: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Valentina Ferrer confirmó su ruptura con J Balvin. Foto: iNSTAGRAM @VALENTINAFERRER

De esta manera, Ferrer confirmó públicamente la separación del cantante colombiano, con quien mantuvo una relación que estuvo marcada por diferentes momentos de exposición pública y que en los últimos meses fue bastante comentada en redes sociales.

Ambos habían formado una familia tras el nacimiento de su hijo Río, quien ahora aparece como una de las principales prioridades para la pareja en esta nueva etapa.

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En la segunda parte del mensaje, la modelo también se refirió a la manera en que ella y el artista están afrontando este momento personal y pidió comprensión ante la decisión que tomaron.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”, escribió.

Valentina Ferrer y J Balvin. Foto: Instagram @valentinaferrer.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los fanáticos de la pareja, quienes durante años han seguido algunos de los momentos que ambos han compartido públicamente.

Por ahora, no se conocen las razones por las cuales tomaron la decisión ni detalles sobre el proceso que atravesaron como pareja. El artista colombiano no se ha pronunciado al respecto.