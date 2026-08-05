Valentina Ferrer reapareció tras señalamientos de influencer en contra de J Balvin por supuesta infidelidad: “Díganle”

J Balvin vuelve a estar en el centro de la atención luego de que la influenciadora mexicana Melanie Pavola difundiera fotografías y declaraciones relacionadas con un supuesto vínculo sentimental con el cantante colombiano. Según su versión, la relación habría ocurrido entre 2020 y 2021, periodo que coincidiría con el embarazo de Valentina Ferrer, pareja del artista y madre de su hijo Río.

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La controversia comenzó después de que Pavola publicara en Instagram varias imágenes junto al intérprete de Mi gente, aparentemente tomadas en un camerino, acompañadas por un fragmento de la canción Ambiente. Ante las preguntas de sus seguidores, la creadora de contenido aseguró que Balvin la tiene bloqueada de sus redes sociales y dejó entrever que los hechos a los que se refiere ocurrieron tiempo atrás.

Posteriormente, la modelo compartió más detalles de su versión a través de sus historias de Instagram. Allí relató un supuesto encuentro con el artista en Nueva York y afirmó que decidió tomar distancia después de conocer el embarazo de Valentina Ferrer. Sus declaraciones rápidamente provocaron reacciones entre los usuarios y abrieron un debate en redes sociales.

Lo particular del asunto fue que la argentina reapareció en medio de esta polémica, lanzando un comentario que muchos tomaron como una indirecta a la polémica.

Valentina Ferrer reapareció tras señalamientos de infidelidad a J Balvin

Mientras la influencer hablaba de lo ocurrido con el paisa, la latina reaccionó a un comentario que hizo una mujer en un post. Valentina Ferrer subió imágenes junto a su hijo, jugando y representando un estilo urbano, por lo que más de uno comentó.

Una persona escribió: “J Balvin, ven a ver, estamos esperando su comentario”.

Esto fue respondido por la modelo, quien soltó unas palabras bastante inesperadas en medio del tema.

“Díganle que le abrimos el concierto”, dijo en broma, y con emojis de risas.

En el pie de foto se leyó: “Nos fuimos. Un poco de todo de estos días. La wacha, la mother y la modelo”.

Aunque sus declaraciones no fueron enfocadas en esa controversia que rodea su relación, algunas mujeres afirmaron que la respaldaban y acompañaban, a lo que ella respondió con agradecimiento y buena onda.

Hasta el momento, J Balvin no ha hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones de Pavola. Por tratarse de señalamientos hechos por una de las partes, no existen elementos que permitan confirmar de manera independiente lo relatado por la influenciadora.