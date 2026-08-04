“Es horrible”: el duro jalón de orejas de Jorge Rausch en ‘MasterChef’ que dejó a media cocina sentenciada

La competencia en MasterChef Celebrity escaló en exigencia técnica durante la más reciente entrega del programa. En esta ocasión, las celebridades se enfrentaron a un reto de caja misteriosa cuya dificultad central radicaba en el manejo de proteína marina de gran tamaño: un atún entero.

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Los cocineros, divididos en equipos identificados por colores (azul, blanco, rojo, naranja, verde y amarillo), dispusieron de 45 minutos y despensa abierta para despresar la pieza, aprender técnicas de fileteado y emplatar dos preparaciones donde el producto fuera el protagonista.

El trabajo bajo presión expuso notables imprecisiones en el manejo de los cuchillos y la administración del tiempo. El equipo azul, capitaneado por Víctor Tarazona, inauguró la degustación; si bien su primer plato recibió comentarios favorables, la segunda entrega no logró mantener la misma consistencia ante los jueces.

Por su parte, el grupo verde, encabezado por Luciano D’Alessandro, enfrentó severas observaciones por parte del jurado debido al grosor de las piezas servidas. Una situación similar afectó a Pautips, quien cometió imprecisiones al dimensionar las porciones de la proteína, lo que derivó en llamados de atención sobre la técnica empleada.

El momento de mayor dramatismo de la noche ocurrió durante la evaluación del equipo liderado por Emmanuel. Ante la falta de tiempo para completar el montaje convencional, el grupo optó por presentar parte de la preparación dentro del vaso de la licuadora directamente en el atril.

Emmanuel se quiebra tras el mal rendimiento de él y su equipo en ambos platos:#MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/WdKZnSHsN7 — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) August 5, 2026

La falla en la ejecución provocó el llanto del participante, quien expresó su frustración por no alcanzar el objetivo propuesto. Aunque los jurados brindaron palabras de aliento ante la emotividad del concursante, el chef Jorge Rausch mantuvo el rigor técnico de la evaluación al calificar el emplatado como “horrible”.

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Tras valorar la calidad técnica, el punto de cocción y la presentación de los platos presentados por las seis escuadras, el cuerpo de jurados determinó que la mitad de los competidores de la jornada recibiría el delantal negro.

Los equipos azul, naranja y blanco consiguieron la aprobación de los chefs y aseguraron su paso a la siguiente etapa libres de riesgo.

En contraste, la baja ejecución técnica en las preparaciones restantes dejó como sentenciados al reto de eliminación a Iván Marín, Luisa, Marcela, Jimmy, Mariana y Tavo Bernate, quienes deberán defender su cupo en la cocina más famosa del país.