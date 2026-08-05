El debut de Salomé Rodríguez en Colombiamoda 2026 marcó uno de los momentos más comentados de la feria de moda más importante del país. La hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina fue la encargada de abrir la pasarela Game On, de la marca colombiana Off Corss, convirtiéndose en la protagonista del desfile infantil con el que la firma reafirmó su presencia dentro del evento.

El desfile se realizó el miércoles 29 de julio como parte de la programación oficial de Colombiamoda y representó la primera aparición de Salomé en una pasarela de gran formato. Su participación también evidenció el creciente protagonismo que la moda infantil ha ganado dentro de la industria, con propuestas que buscan dar visibilidad a niñas, niños y adolescentes como referentes de estilo y expresión.

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Tras finalizar el desfile, Salomé habló sobre cómo recibió la invitación para hacer parte de la experiencia y recordó la emoción que sintió desde el primer momento. “Me emocioné muchísimo cuando me invitaron. Siempre había visto Colombiamoda por mi mamá como un evento muy especial y poder vivirlo con fue increíble. Lo que más disfruté fue la pasarela, la gente y todo lo que aprendí detrás de ella”.

A sus 13 años,Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina fue la encargada de abrir el desfile de Off Corss, con el que la marca infantil participa, por tercer año consecutivo, como la única firma especializada en moda para niños. Foto: Inexmoda

Sus palabras reflejaron el entusiasmo con el que asumió este nuevo reto. Aunque para muchos fue su primera aparición como modelo, la experiencia estuvo rodeada de un proceso de preparación que le permitió conocer el trabajo que existe detrás de una producción de este nivel.

Más allá de esta experiencia, Salomé también compartió cuáles son las actividades que ocupan gran parte de su tiempo y que forman parte de su crecimiento personal. La joven explicó que mantiene intereses diversos que van mucho más allá del modelaje. “Me encanta jugar voleibol, bailar y escribir. Son cosas que disfruto mucho y que hacen parte de quién soy. Hace poco lancé mi libro y ahora estar en una pasarela; ambas experiencias las amo. También me gusta compartir tiempo con mi familia y mis amigas”.

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Con estas declaraciones dejó claro que la moda representa una nueva experiencia dentro de un camino en el que también ha explorado la escritura y otras actividades creativas. Su participación en Colombiamoda se sumó así a una etapa en la que ha comenzado a desarrollar distintos proyectos acordes con su edad e intereses.

A sus 13 años,Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina fue la encargada de abrir el desfile de Off Corss, con el que la marca infantil participa, por tercer año consecutivo, como la única firma especializada en moda para niños. Foto: Inexmoda

Durante la conversación también aprovechó para enviar un mensaje dirigido a los niños y niñas que la siguen en redes sociales y que ven en ella una figura cercana. En lugar de enfocarse únicamente en la imagen o la apariencia, habló sobre la importancia de construir confianza desde la autenticidad.

“Les diría que no intenten parecerse a nadie más. Cada uno tenemos algo único y eso es lo más bonito. A veces uno quiere hacer las cosas perfectas, pero también es importante disfrutar, aprender y creer en uno”.

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El mensaje estuvo alineado con el concepto que de la marca de ropa infantil que promovió durante la pasarela, centrado en la libertad de expresión, la creatividad y el respeto por la identidad de cada niño y niña. La marca ha insistido en que la moda infantil debe convertirse en un espacio para potenciar la personalidad y no únicamente para seguir tendencias.

A sus 13 años,Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina fue la encargada de abrir el desfile de Off Corss, con el que la marca infantil participa, por tercer año consecutivo, como la única firma especializada en moda para niños. Foto: Inexmoda

El desfile también hizo parte de la estrategia con la que Off Corss se consolidó, por tercer año consecutivo, como la única marca infantil con una pasarela propia dentro de Colombiamoda. La propuesta reunió moda, entretenimiento, contenido digital y una puesta en escena diseñada especialmente para conectar con las nuevas generaciones.

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Sobre sus planes a futuro, Salomé aseguró que la experiencia despertó aún más su interés por el mundo de la moda, aunque dejó claro que también quiere continuar desarrollando otras facetas personales y académicas. “Sí me gustaría seguir viviendo experiencias en la moda porque la disfruto mucho y he aprendido bastante. Pero también quiero seguir escribiendo, estudiando y descubrir poco a poco. Tengo muchos sueños y creo que lo más bonito es ir creciendo sin dejar de aprender y de disfrutar siendo feliz”.

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A sus 13 años,Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina fue la encargada de abrir el desfile de Off Corss, con el que la marca infantil participa, por tercer año consecutivo, como la única firma especializada en moda para niños. Foto: Inexmoda

El paso de Salomé Rodríguez por Colombiamoda 2026 dejó una de las imágenes más destacadas de la edición de este año. Más allá de la expectativa que generó por ser hija de dos figuras ampliamente reconocidas en Colombia, su debut estuvo acompañado por un discurso centrado en la autenticidad, el aprendizaje y la importancia de disfrutar cada experiencia.