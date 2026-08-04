Aida Victoria Merlano reaccionó a supuesta infidelidad de J Balvin y sorprendió con mensaje para Valentina Ferrer

La supuesta infidelidad de J Balvin a Valentina Ferrer se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales durante los últimos días. La controversia comenzó luego de que la modelo e influenciadora Melanie Pavola asegurara que años atrás sostuvo un romance con el artista colombiano y que, en medio de esa relación, él le confesó que la modelo argentina estaba esperando un hijo suyo.

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Aunque el cantante y su pareja no se han pronunciado sobre estas declaraciones, varias figuras públicas ya han dado su opinión, entre ellas Aida Victoria Merlano.

La creadora de contenido abordó el tema durante una transmisión en vivo, donde dejó claro que no comparte la decisión de revivir una historia que, según dijo, ocurrió hace varios años. Para Merlano, resulta innecesario sacar a la luz un episodio del pasado cuando, a su juicio, J Balvin ha demostrado ser un hombre comprometido con su familia.

Las declaraciones de Melanie Pavola sobre J Balvin y Valentina Ferrer Foto: Instagram

En medio de su intervención, también aprovechó para enviarle un mensaje a Valentina Ferrer y explicar cómo reaccionaría si estuviera en su lugar. Según expresó, lo más importante sería proteger la relación y no permitir que una situación antigua afecte el presente de su hogar.

“Valentina, defiende ese hogar. Si fuera ella, subo una historia diciendo: ‘¿Dijiste que estuviste con mi marido? Éxitos, hija de p*, porque no te volvió a llamar y aquí estoy yo construyendo mi hogar, aquí estoy millonaria y ahora que exhibiste esto, me tiene que pedir perdón por algo que ya pasó y lo había perdonado“, manifestó.

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Las declaraciones de Aida Victoria rápidamente generaron reacciones entre los internautas y sus más fieles seguidores respaldaron su postura, coincidieron en que el pasado no debería interferir en una relación consolidada. Sin embargo, otros cuestionaron el tono de sus palabras y defendieron el derecho de Melanie Pavola a contar su versión de los hechos.

Merlano también aseguró que espera que el cantante no permita que la polémica termine afectando su familia y afirmó que, aunque normalmente suele apoyar a las mujeres en este tipo de situaciones, en esta ocasión considera que J Balvin merece ser defendido.

Por ahora, el artista paisa y Valentina Ferrer mantienen silencio frente a la controversia.

Mientras tanto, las redes sociales continúan divididas entre quienes respaldan al intérprete de Mi gente y quienes consideran que las declaraciones de Melanie Pavola reabrieron un debate sobre la confianza dentro de la relación.