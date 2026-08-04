María Fernanda Cabal se confesó tras salir del Congreso y contó decisión que tomó: “Completamente contradictorias”

María Fernanda Cabal continúa figurando entre las voces más influyentes del panorama político colombiano, debido a la frecuencia con la que se pronuncia sobre temas de interés nacional y a las posturas que defiende en distintos escenarios de discusión. Sus declaraciones suelen generar un intenso debate y captar la atención tanto de quienes respaldan sus ideas como de quienes las cuestionan.

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Gracias a su presencia en plataformas digitales, cada una de sus publicaciones suele convertirse en motivo de conversación, acumulando comentarios, reacciones y amplias discusiones entre usuarios de diferentes sectores, lo que la mantiene como una de las figuras políticas con mayor visibilidad en el entorno digital colombiano.

No obstante, recientemente, María Fernanda Cabal concedió una entrevista a Soho, donde quiso hablar de su intimidad, su realidad como madre, los retoques estéticos que se hizo y los cambios que proyectó tras salir del Congreso.

En medio de la charla, uno de los puntos que más llamó la atención fue su confesión tras salir del Congreso, refiriéndose a la percepción que tenían las personas sobre su trabajo y su estilo de vida.

La exsenadora apuntó que se había percatado de cómo muchos detractores estaban cambiando de opinión, por lo que decidió con su equipo darle un giro a su imagen en redes sociales, plasmando lo que hay en la mujer más allá de la política.

En su conversación con ese medio puntualizó que esta posición hizo que los seguidores la atacaran y la ofendieran, sin permitirse ver lo que era como persona.

“Vi el cambio en las redes sociales de personas completamente contradictorias que decían: ‘Yo a usted la he detestado, pero ahora la amo’. La política tiene ese defecto, es blanco o negro, la gente te compra o te deja, te vota o no. Hoy soy mucho más consciente del efecto que está produciendo esa imagen mucho más cercana al público”, afirmó.

“Ahora con mi jefe de prensa, Luisa Gómez, lo que hemos hecho es dar una imagen fresca y más lo que soy yo, que le llega a un público que no le interesa la política per se o que tenía una imagen completamente desconfigurada y le generaba una percepción negativa mía, y siento que lo estamos haciendo muy bien”, agregó.