María Fernanda dice que “cuando usted es mandatario no tiene vida privada”, al destapar detalles de supuesto bacanal

María Fernanda Cabal, exsenadora, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, en la cual analizó la manera en que está culminando el gobierno del presidente, Gustavo Petro, la excongresista dio cuenta de un tema que siempre estuvo vigente en los cuatro años de gobierno. Se refirió a los supuestos excesos del mandatario con sustancias ilícitas, con alcohol y a las supuestas fiestas desenfranadas con jóvenes y bajo un sigilo total.

“A mí no me consta, es lo que cuentan quienes participan de esas fiestas. Y de hecho a mí sí me dijo una persona de La Guajira que la fiesta en la Gobernación de La Guajira había sido lo más asqueroso. Lo que le tocó recoger a la persona, a las personas de aseo, era algo realmente desastroso”, aseguró Cabal.

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La entrevista completa con María Fernanda Cabal, excongresista:

Al consultarle si esas supuestas fiestas llenas de excesos, una de ellas en La Guajira, según la excongresista, no hacía parte de la vida privada del jefe de Estado, Cabal respondió: “Cuando usted es mandatario, no tiene vida privada. Como dicen vulgarmente, se jodió. Lo que usted haga redunda sobre toda una población que usted gobierna porque es una investidura que le dimos. Él deja de ser él, se vuelve propiedad de los ciudadanos, por eso se tiene que portar bien, así como la primera dama también tiene que hacerlo porque el escrutinio público va a estar allí”.

María Fernanda Cabal hablando de las supuestas fiestas del presidente Petro:

Luego Cabal dio cuenta de la información que le ha llegado con sus fuentes, no identificadas, de las supuestas personas que han participado de los bacanales. “Muchachitas, jóvenes que llevaban unas muchachitas de clase media, que siempre estaban buscando que le dieran o plata o un cargo, alguna que otra como que le dio una notaría y después se la quitaron a los 5 meses, a la que le daban la notaría le decían: ‘Y tiene que pasarle a ella tanta plata’. Es lo que me contaban y ella siempre, con expectativas, hasta que veían que finalmente después de tantas fiestas como que no obtenían lo que ellas querían. ¿No? El tema era darles cositas, cositas, cositas, salvo aquellas de las que me supongo se enamoró y les entregó muchas cosas", agregó.

“Juliana Guerrero, la defensa que hizo Petro de una niñita que termina falsificando sus diplomas. ¿Usted sabe qué me hubiera pasado a mí o a usted para entrar a un ministerio con documentos falsos? Estaríamos presos", agregó Cabal, al señalar que si bien es cierto en los últimos días de su gobierno se ha mencionado a Juliana Guerrero y a Gabriela Muñoz, en el pasado hubo otros nombres.

“Hubo una que se perdió del mapa, que fue la primera, una María, como árabe, todas con un fenotipo similar, ya no es la rubia o de ojos azules de su esposa. Ya las novias, o presuntamente novias, digamos eso, porque al paso que vamos ya uno no va a poder ni hablar ni decir, todas de pelo negro largo, la piel blanca, salvo Juliana Guerrero, un fenotipo como si fuera una obsesión. La primera era una María de Colombia Compra Eficiente, que yo digo Colombia roba eficiente. Esa María con un tal Stalin, parece que el tal Stalin terminó enredado, se fue del país, no sé en qué está con investigaciones, pero dicen que destrozaron la entidad. Después viene las Guerrero, después vienen otras muchachitas y terminamos con la de la Aeronáutica Civil”, agregó Cabal.

“Qué muchacha tan bonita. Tan bonita y tan espuelona, ¿no? Pero el mismo fenotipo. Unas niñitas de 22 años, empoderadas, reinas del mundo, que quitaban y ponían gente. ¿A vos te parece eso normal en una presidencia de la República?“, agregó Cabal.

Ante la supuesta defensa de Petro, en el sentido de que está en proceso de separación de Verónica Alcocer, Cabal señaló: “Pero eso tampoco le da pie para que no le patrocinen ni las fiestas ni las rumbas ni los viajes ni que ponga gente que no tiene requisitos para los cargos y terminemos pagando con menos expertos, técnicos, gente que ha sido veterana, por los amores de Petro. Entonces cambiaron los manuales de funciones para todos los incompetentes de Petro”.