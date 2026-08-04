Ana María Vesga, minSalud de Abelardo De La Espriella, dijo en vivo qué viene para los pacientes de la Nueva EPS: “Muy seguramente”

Ana María Vesga, ministra de Salud designada por Abelardo De La Espriella, se refirió en El Debate de SEMANA a lo que viene para los pacientes de la Nueva EPS, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa esta entidad, que tiene más de 12 millones de usuarios.

Frente a la posibilidad de que algunos pacientes de la Nueva EPS sean trasladados a otras entidades, Vesga manifestó: “Esa puede ser una de las alternativas que se plantean. Yo lo estoy planteando al debate público para generar esa conversación alrededor de lo que podrían ser soluciones allí”.

Agregó la ministra designada: “Así como otras personas han dicho que la Nueva EPS se debe liquidar, y hay otras personas que han dicho que la Nueva EPS se debe dividir en varias regiones, lo que yo estoy planteando no es ni mucho menos, es una decisión adoptada porque además no es de mi competencia (...) muy seguramente, en ese rediseño del aseguramiento, vamos a tener que acordar cuál es el tamaño adecuado para que una EPS fortalecida funcione bien”.

En El Debate de SEMANA, Vesga también recalcó que recibirá el sistema de salud de Colombia en una “crisis inédita” de atención a pacientes, así como una crisis financiera muy crítica que, según dijo, se ha agudizado en los últimos meses.

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“Y, definitivamente, una crisis institucional y de confianza motivada principalmente por una politización muy fuerte de la conversación sobre el sistema de salud y más bien la ausencia de diálogo técnico en busca de soluciones”, resaltó Vesga.

“Claramente no”

Al ser consultada en El Debate de SEMANA sobre si la intervención de varias EPS durante el Gobierno Petro valió la pena, Vesga dijo enfáticamente que eso “no sirvió”.

“Claramente no. Tenemos un deterioro acelerado de esas entidades durante el periodo de intervención. Recordemos que fueron nueve intervenciones en total. Una de ellas, Sanitas, que se devolvió por su ilegalidad a sus accionistas. Quedaron ocho. Estas EPS a lo largo de las intervenciones alcanzaron un detrimento patrimonial superior a los 16 billones de pesos y han tenido más de cinco interventores cada una durante este periodo”, recordó.