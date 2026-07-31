Rodrigo Lara anunció que retirará la Ley de Competencias, propuesta por el Gobierno Petro: ¿qué es y por qué las regiones celebran el anuncio?

Rodrigo Lara, ministro del Interior, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, el jefe de la cartera política en el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que la denominada Ley de Competencias no irá más.

El 26 de abril de 2025, el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, anunció que radicaría ante el Congreso de la República, el 20 de julio de ese año, el proyecto de ley de competencias, que básicamente establece cómo se distribuyen los recursos y las funciones del Gobierno rumbo a las regiones, incluyendo recursos destinados a programas y proyectos de educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura.

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“Con esta Ley de Competencias lo que vamos a buscar es definir cómo se distribuye el Sistema General de Participaciones, cómo se cierran las brechas y cómo se recategorizan las entidades territoriales. La lógica de trabajo para la construcción de este proyecto de ley es que se ha hecho un comité presidido por el Ministerio del Interior, el de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con unos subcomités de educación, salud y vivienda”, señaló Armando Benedetti, ministro del Interior saliente, en aquel momento.

Los 32 gobernadores reclamaron ante dicha iniciativa porque consideraron que el Gobierno la iba a usar de pretexto para asignarles a las regiones muchas funciones, pero poco dinero. Además, generó total escepticismo teniendo en cuenta las constantes divergencias entre el presidente saliente, Gustavo Petro, con los dignatarios del país. Esto entre muchos otros argumentos técnicos.

En El Debate, de SEMANA, Lara, sucesor de Benedetti en la cartera política, anunció que dicha ley no va más. Lo hizo tras escuchar a Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

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“Nosotros trabajamos para poder devolver el mandato de la Carta Constitucional del 91. Y es que el Sistema General de Participaciones, o como se conocía anteriormente que era el Situado Fiscal, vuelva a su esencia que era el 43 % de ese presupuesto de participación a las entidades territoriales del orden subnacional como gobernadores, departamentos y municipios", dijo Tavera, inicialmente.

“Luego, mediante dos actos legislativos, reversaron ese mandato constitucional y hoy se transfieren entre el 22 y el 24 %, un nuevo acto legislativo que aumenta a partir del 27, obviamente previa aprobación de la Ley de Competencias, que ya lo explicaremos, a partir del 2027 hasta el 2039, un aumento porcentual y gradual hasta llegar al 39,5 % de esas transferencias”, agregó.

“Obviamente esto solo es posible si hay un adelgazamiento del Estado. Y ahí es donde empieza a tener vigencia la Ley de Competencias. El Gobierno que termina presentó un proyecto, para nosotros, inconveniente. Nosotros pedimos a través de los congresistas audiencias públicas para retrasar ese proceso esperando el nuevo gobierno. Se dedicaron simplemente a hacer una transferencia sectorial. Es simplemente aumentar unos nuevos porcentajes, le daban un presupuesto a otros ciertos sectores, pero no vieron una visión regional general y sobre todo con una visión especial y diferencial”, aseveró el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

“Ya no podemos seguir hablando de transferencias por la densidad poblacional sectorialmente hablando, sino por el cierre de brechas, por la especificidad porque nosotros tenemos que atender necesidades distintas como la Orinoquía, como la Amazonía, que son totalmente distintas a Medellín, pero que a la vez dentro del mismo Antioquia tiene potencialidades distintos. Si usted va a Yondó o si va a Puerto Berrío o si va a Bello o si va a Envigado. Y esta Ley de Competencias tiene que darnos ese nivel de nuevas categorías de municipios, de nuevas categorías de departamentos, de nuevas transferencias y cómo el cierre de brechas tiene que ser preponderante, cómo poder potencializar las estructuras nuevas, pero eso será una mesa técnica que tendremos con el ministro del Interior para presentar esa nueva Ley de Competencias”, acentuó.

“Nosotros esperamos que el señor ministro y él pues tomará la palabra y que el Congreso haga lo propio para poder concertar una con el gobierno bajo el espíritu y el mandato del presidente Abelardo De La Espriella y obviamente el señor ministro del Interior”, agregó. Ahora bien, aprovechando la presencia del ministro Lara, sobre quien recae dicho requerimiento, él respondió de inmediato.

“Les preocupa a los gobernadores, es una ley antitécnica, es una ley que debió concertarse más, se retira inmediatamente”, anunció Lara. “Se retira para construir un texto que corresponda al espíritu de la Constitución, que corresponda a un traslado cierto, concreto, gradual de competencias en un proceso de valoración, de evaluación de esa transferencia para luego uniformizarlas en todo el territorio nacional. Aquí hay un compromiso de descentralización”, agregó en su anuncio.

“Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que esto le da una gran tranquilidad no solamente a los gobernadores, sino a los parlamentarios, a los alcaldes, poderla concertar. Y había algo más grave en esa ley. Imagínese que creaban una junta que centralizaba aún más. Tenían una nueva junta que iba a administrar ese Sistema General de Participaciones manejada desde el Gobierno central. O sea, totalmente inconveniente”, puntualizó Tavera.