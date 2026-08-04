María Fernanda Cabal advierte en vivo que el “centro desapareció” y dice qué pasó con la derecha: “Población que hay que conquistar”

La exsenadora María Fernanda Cabal habló en SEMANA acerca del panorama político que se vive hoy en el país y de la polémica de Paloma Valencia por decir que el Centro Democrático no es de derecha.

La excongresista aseguró que es necesario tener muy presente que una cosa es el uribismo y otra muy distinta son las ideas de la derecha. “A Uribe lo llevamos en el corazón porque rescató a nuestro país, es el mejor presidente de los últimos 100 años”, manifestó.

“Pero otra cosa son las ideas de derecha, que son las que sirvieron para que él hiciera un magnífico gobierno y para que la base conservadora de Colombia lo votara”, añadió.

Congresistas del Centro Democrático ponen contra la pared a Paloma Valencia en un grupo de WhatsApp del partido; le reclaman por decir que la colectividad no es de derecha

Con base en esto, Cabal afirmó que no entiende la “incoherencia” que expresa en estos momentos Paloma Valencia, quien fue su compañera en el Senado de la República. Cuestionó que se intente separar de la derecha como si esta fuera una “enfermedad”, solo con el objetivo de aparentar lo que no se es.

La excongresista advirtió que, cuando se pierde el sentido de la identidad, el público no puede leerlo de la mejor forma. “Paloma tiene una confusión doctrinaria”, apuntó.

“Yo no estoy en contra de ella, (...) pero acá hay que entrar a una realidad que produce unos efectos devastadores. (...) Esa percepción de que la centroizquierda y la izquierda son las que traen las soluciones a los pobres es exactamente el discurso contra el que hay que luchar en la batalla cultural”, agregó Cabal.

Llamó la atención que la exsenadora aseverara que en las más recientes elecciones el centro desapareció. “No hay que decir que todo va a seguir igual porque la historia y el devenir político tienen transformaciones propias de la dinámica que produce la política y sus variables”, expresó.

“Decir que el Centro Democrático no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda”: Paloma Valencia

“Hoy la lectura es que la base de la derecha en América Latina, en Estados Unidos y en Europa se amplió, y esa es la muestra, el espectro y la población que hay que conquistar”, comentó.

Además, Cabal indicó que considera que el expresidente Álvaro Uribe siente lo mismo que Paloma Valencia, que la colectividad política no es de derecha en verdad. “Está siendo errático cuando usted conceptualiza lo que es; usted no puede ser una cosa y parecer otra porque va a confundir a las personas”, mencionó.

“Es que Uribe no aclaró nada, dejó que ella dirigiera ese foro y terminó generando unas reacciones. (...) Yo creo que Uribe tiene un prejuicio liberal de formación, que puede sucedernos a todos. (...) No están siendo claros en lo que son”, complementó.