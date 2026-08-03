Ana María Vesga, anunció cambios en el manejo financiero del sistema de salud colombiano.

Entre las medidas que evalúa el nuevo Gobierno están aumentar el pago directo a las EPS y revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado para garantizar la atención médica.

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Las claves en el nuevo modelo de financiación

La llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud marcará un cambio frente al enfoque de la administración saliente.

La nueva ministra, quien fue presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne a varias EPS, ha defendido la necesidad de fortalecer financieramente el sistema.

Buscará garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a los actores encargados de prestar los servicios.

Según explicó Vesga en declaraciones recogidas por Blu Radio, el Gobierno entrante estudia aumentar el giro directo a las EPS.

La medida busca fortalecer el flujo de recursos dentro del sistema de salud, aunque todavía no se han definido los detalles técnicos de su implementación.

El anuncio ocurre en medio de una de las mayores discusiones del sistema de salud colombiano: la suficiencia de los recursos para cubrir la atención de los usuarios.

Las EPS han advertido durante los últimos años que la financiación no ha crecido al mismo ritmo que los costos médicos, mientras que el Gobierno anterior sostuvo que el problema estaba relacionado con la gestión de los recursos.

La futura ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que el nuevo Gobierno impulsará medidas para mejorar la liquidez del sistema y revisar el mecanismo de financiación de las EPS.

La UPC entra nuevamente al debate

Otro de los temas centrales será la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Esto corresponde al dinero que el Estado entrega por cada afiliado al sistema para financiar los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios.

La discusión sobre la UPC ha sido uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno, las EPS y los gremios del sector.

En 2026, el Ministerio de Salud informó un incremento de la UPC con un ajuste diferenciado para los regímenes contributivo y subsidiado.

Sin embargo, distintos sectores señalaron que los recursos seguían siendo insuficientes para enfrentar las obligaciones acumuladas, como se indica en el medio en mención.

Con el cambio de Gobierno, la fórmula y la metodología de cálculo volverán al centro del debate.

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Sin embargo, hasta ahora no se ha informado cuál sería el nuevo porcentaje de aumento ni una modificación definitiva del cálculo técnico de la UPC.

Ahora el reto del Ministerio de Salud será definir cómo se implementarán estos cambios sin afectar la atención de los pacientes y garantizando la sostenibilidad financiera del sistema.

La discusión sobre el futuro de las EPS, la UPC y el giro directo será una de las primeras pruebas para la nueva administración, que deberá concretar sus anuncios en medidas técnicas y presupuestales durante los primeros meses de Gobierno.