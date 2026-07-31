Tras ser nombrada por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Ana María Vesga publicó su primer mensaje y expuso las prioridades que marcarán el inicio de su gestión.

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De La Espriella

En su primer pronunciamiento, la ahora designada ministra aseguró que recibe la responsabilidad con compromiso y con el objetivo de trabajar por los pacientes y la recuperación del sistema sanitario.

Su mensaje fue publicado en la red social X pocas horas después de que el presidente electo confirmara oficialmente su nombramiento, una decisión que había generado expectativa debido a la compleja situación financiera y operativa que enfrenta el sector salud.

En su primera declaración pública como ministra designada, Vesga dejó claro cuáles serán las prioridades que orientarán su gestión y envió un mensaje de confianza a pacientes y trabajadores del sector.

“Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo De La Espriella como Ministra de Salud y Protección Social. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud se salva entre todos. ¡Y sí se puede!”, escribió.

Las palabras de la futura ministra ponen el foco en tres aspectos que han marcado el debate sobre el sistema de salud en los últimos años: la atención de los pacientes, el reconocimiento al personal sanitario y la necesidad de restablecer la confianza entre los diferentes actores del sector.

Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo De La Espriella como Ministra de Salud y Protección Social. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud… https://t.co/vsQCuEmE4F — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) July 31, 2026

Las tareas que le encomendó De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que el país necesita decisiones urgentes para enfrentar la crisis del sistema sanitario y explicó cuáles serán las principales responsabilidades de Vesga.

“La salud de los colombianos no admite más espera. Durante demasiado tiempo, millones de familias han sufrido las consecuencias de un sistema en crisis. Esa realidad empieza a cambiar. Hoy le doy la bienvenida a Ana María Vesga como ministra de Salud de la patria milagro”, afirmó.

Además, indicó que la nueva ministra tendrá la misión de mejorar la atención a los pacientes, garantizar el suministro de medicamentos, atender la situación del talento humano en salud y avanzar en soluciones para la crisis financiera que atraviesa el sistema.

La nueva ministra asumirá el cargo en un momento especialmente complejo para la salud en Colombia.

MinInterior designado se pronunció frente a la elección del contralor: “Se exige que escojan a alguien anticorrupción”

Entre los principales retos figuran la estabilidad financiera del sistema, las dificultades en la entrega de medicamentos, las deudas con hospitales y clínicas, la situación de las EPS y la recuperación de la confianza de millones de usuarios.

Las primeras decisiones de Ana María Vesga serán determinantes para conocer el rumbo que tomará la política de salud del nuevo gobierno y la estrategia con la que buscará responder a una de las mayores preocupaciones de los colombianos.