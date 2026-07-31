La nueva publicación reúne el consenso de 11 expertos en coloproctología de América Latina y busca mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de las complicaciones de la enfermedad hemorroidal.

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Guía para mejorar el tratamiento de las hemorroides

Con el objetivo de unificar criterios sobre el abordaje de una de las enfermedades anorrectales más frecuentes, un grupo de especialistas latinoamericanos presentó el Manual Práctico para el manejo de la Enfermedad Hemorroidal.

Este documento que recopila recomendaciones basadas en la experiencia clínica para optimizar la atención de los pacientes y fomentar la consulta médica temprana.

La enfermedad hemorroidal afecta a millones de personas en el mundo y, según los especialistas, más de la mitad de la población experimentará síntomas en algún momento de su vida.

Sin embargo, el diagnóstico suele retrasarse porque muchas personas sienten vergüenza de hablar sobre molestias relacionadas con el recto y el ano.

Ante esta realidad, once expertos en coloproctología de América Latina elaboraron el Manual Práctico para el manejo de la Enfermedad Hemorroidal, una publicación que reúne recomendaciones actualizadas para mejorar la atención médica en todas las etapas de la enfermedad.

El documento está conformado por siete capítulos que abordan el tratamiento médico, los procedimientos que pueden realizarse en consultorio, las alternativas quirúrgicas y el manejo de las complicaciones más frecuentes.

La iniciativa fue desarrollada por los especialistas con autonomía científica y contó con el respaldo del grupo farmacéutico Servier.

Once especialistas en coloproctología de América Latina elaboraron el Manual Práctico para el manejo de la Enfermedad Hemorroidal, una guía con recomendaciones para mejorar el diagnóstico, tratamiento y atención de los pacientes. Foto: Getty Images/iStockphoto

El objetivo: mejorar la atención de los pacientes

De acuerdo con el doctor Carlos Urbina, director de Asuntos Médicos y de Pacientes del grupo farmacéutico en mención, el propósito del manual es fortalecer la educación médica continua y promover el intercambio de conocimientos entre especialistas de diferentes países.

“Con orgullo de este material, ratificamos nuestro compromiso de aportar a la educación médica continuada respaldando la colaboración entre profesionales de diferentes nacionalidades y contextos, todo esto en beneficio del paciente”, afirmó Urbina.

El especialista explicó que la enfermedad hemorroidal corresponde a la dilatación e inflamación de los plexos hemorroidales, unas estructuras vasculares normales del canal anal que cumplen funciones importantes dentro de la anatomía del organismo.

Además de las recomendaciones dirigidas al personal de salud, el manual resalta la importancia de promover hábitos que ayuden a prevenir la enfermedad y disminuir las recaídas.

Los especialistas aconsejan mantener una alimentación rica en fibra mediante el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, acompañada de una adecuada hidratación para facilitar el tránsito intestinal y reducir el esfuerzo al evacuar.

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También recomiendan realizar actividad física con regularidad, evitar permanecer largos periodos sentado en el inodoro y mantener una adecuada higiene de la zona anal para disminuir la irritación.

El nuevo Manual Práctico para el manejo de la Enfermedad Hemorroidal busca convertirse en una herramienta de referencia para los profesionales de la salud de la región.

Al mismo tiempo, refuerza un mensaje dirigido a la población: reconocer los síntomas y acudir oportunamente al médico