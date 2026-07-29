Escándalos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz son calificados como el “carrusel de la contratación de la salida de Petro”

Carolina Fierro y Esteban Gálvez, analistas políticos, hablaron con El Debate de SEMANA en el marco del escándalo por el poder que habrían alcanzado en el Gobierno Petro las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz. Ellas, sin formación profesional alguna, estarían haciendo negocios, mandando, pidiendo millonarias coimas y contratando amigos y familiares en organismos estatales, como si se tratara de un asunto pasajero. Todo esto mientras el presidente Petro ha defendido a capa y espada a la primera de ellas, y se ha tomado fotos y ha hecho videos diciendo cuál es su comida favorita con la segunda.

En este contexto, SEMANA reveló las pruebas de cómo Juliana Guerrero, con títulos académicos falsos, habría manejado una red que gestiona contratos en el Gobierno Petro junto a su hermana Verónica.

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Con testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias, el informe da cuenta de cómo Guerrero estaría ‘haciendo lo que quiere’ en este Gobierno, que está a punto de culminar. Incluso, pediría coimas a empresarios a cambio de otorgarles contratos.

En el caso de Muñoz, el representante a la Cámara Daniel Briceño publicó un extenso hilo en X en el que aseguró que varios familiares de Muñoz habrían sido nombrados o contratados por la Aeronáutica Civil.

Briceño indicó que Muñoz fue nombrada el 30 de mayo de 2025: “De forma ‘sorprendente’, el mismo 30 de mayo de 2025 Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, también fue nombrado en la Aeronáutica Civil”, aseguró. Agregó que “una afortunada coincidencia” fue que la resolución de Gabriela fuera la 01224 y, la de su hermano, la 01225.

El congresista también cuestionó el cumplimiento de las obligaciones legales y afirmó que “lo ‘extraño’ es que ni Gabriela ni su hermano Santiago presentaron declaración pública de conflictos de intereses. Violando la ley”.

Por su parte, la analista Fierro indicó: “Es una tristeza realmente que estemos enfrentando en el país este tipo de situaciones y quiero hacer énfasis en un tema porque, gracias a la investigación de SEMANA, podemos saber estos detalles, pero es ver la edad de estas personas. Ayer veía el Congreso de la República y hay una nueva generación, hay como relevo generacional y están llegando, pero las Guerrero tienen 22, 24, 23; Gabriela debe tener 25 años. ¿Cómo está llegando el país con una nueva generación de este nivel de corrupción? Eso me llama mucho la atención”.

El Debate de SEMANA completo:

“Más allá de la investigación, de todo lo que pasa, me llama mucho la atención la nueva generación de dirigentes, pues tuvieron la oportunidad de estar en el Palacio de Nariño, en la Presidencia de la República y tener, digamos, esa malicia, esa mentalidad para poder llegar a este nivel de corrupción; me parece realmente sorprendente”, agregó.

Gálvez, a su turno, señaló: “Es irónico, creo que a veces se nos olvida y en Colombia el tiempo pasado a veces pasa muy rápido y no lo tomamos en cuenta. Hace 4 años, cuando entró Gustavo Petro nuevo, habló de supuesta meritocracia. Hoy lo está haciendo Abelardo. Se habló de que, supuestamente, iban a entrar los mejores en el Gobierno. Hoy, lo que estamos viendo, y coincido con mi compañera, es que no solamente tenemos gente muy joven en unos escándalos presuntos muy graves (...). Yo, como analista, no me meto en la vida privada del presidente; lo que sí pasa es que ya trasciende a un tema de posible riesgo de información privilegiada, riesgo de información de seguridad nacional”.

Añadió: “Estas personas que se comentan no tienen ni el bagaje ni estudios profesionales; hoy se habla de que supuestamente la señora Gabriela está manejando de forma indirecta, en la sombra, la Aerocivil. Entonces estamos viendo, es irónico, pero estamos viendo un posible carrusel de la contratación de la salida del Gobierno Petro, cuando fue Gustavo Petro, el entonces senador, el que peleó contra el carrusel de la contratación del entonces grupo de los Nule en Bogotá. Es muy irónico”.