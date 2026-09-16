Fichaje de Cuadrado en Millonarios resonó hasta la selección de Italia: figura dejó inesperado mensaje

Mateo Retegui, delantero de la selección de Italia, comentó el post donde Millonarios anunció a Juan Guillermo Cuadrado, por primera vez, con la camiseta embajadora.

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Cabe recordar que Retegui y Cuadrado jugaron juntos en el Atalanta de la Serie A italiana. El vínculo entre ambos quedó, y por eso el delantero de los Azzurri le dejó un comentario a Juan Guillermo.

Mateo Retegui (izq., número 9) con los colores de la Selección de Italia. Foto: Getty Images

“Llegó el fútbol”, comentó Retegui en el post donde Millonarios anunció a Juan Guillermo Cuadrado. Además, lo acompañó de una varita mágica y un sombrero de mago.

Comentario de Mateo Retegui, jugador de la selección de Italia, al post de Cuadrado en Millonarios. Foto: Instagram oficial de Millonarios F.C.

Basta solo con medir la cantidad de mensajes de felicitación y apoyo que le llegaron a Juan Guillermo Cuadrado, luego de que decidiera fichar por Millonarios, para entender el impacto que tiene en el FPC.

Luis Fernando Muriel, Fredy Guarín, Carlos “La Roca” Sánchez y Wilmar Barrios son algunos de los nombres que le hicieron saber su apoyo a Cuadrado.

La llegada de Juan Guillermo consolida el histórico mercado de fichajes que hizo el FPC para este 2026-II. Además de su vinculación con el embajador, destacan los siguientes nombres:

James Rodríguez a Atlético Nacional

Juan Fernando Quintero al Deportivo Independiente Medellín

Jackson Martínez al Deportivo Independiente Medellín

Estos se suman a otros que ya estaban en equipos colombianos desde antes:

Hugo Rodallega en Santa Fe

Adrián Ramos en América de Cali

Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

Dayro Moreno en Once Caldas

Carlos Bacca en Deportivo Cali

Ahora bien, la llegada de Cuadrado a Millonarios se dio justo cuando Falcao dejó el cuadro embajador. ¿Podrán juntarse? Juan Guillermo respondió a ello en rueda de prensa.

“Hablé con él (Falcao), me felicitó y me dijo: ‘Oye, Juansito, ¿cómo vas a ir en estos momentos, ya que yo no estoy?’”, dijo Juan Guillermo Cuadrado.

Y lo dejó claro: “Yo le dije (a Falcao): ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien. Acá, con la ayuda de Dios, si lo quiere, lo esperamos’. Vamos a ver… yo se la tiré (risas)”.

Juan Guillermo Cuadrado ilusionó a los hinchas de Millonarios con el posible regreso de Falcao: “Acá lo esperamos”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/oSqOIhEDgK — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

¿Por qué Cuadrado no llegó al Medellín?

“Yo hablé con ellos y me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer y que iba a ser difícil. Nunca hubo una propuesta”, aclaró Cuadrado en su misma rueda de prensa de presentación.

Cabe recordar que Juan Guillermo Cuadrado abrió su carrera profesional en el Medellín, allí se dio a conocer y dio el salto al exterior. Así las cosas, se esperaba que, en su regreso a Colombia, vistiera los colores del poderoso, pero no pasó.

Juan Guillermo Cuadrado expuso sus razones para elegir Millonarios y no Medellín en su regreso al FPC. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TiB8TgkmyR — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

“En Millonarios me hablaron de la importancia de este club y creo que tienen mucho poder de convencimiento. Me hablaron de una manera bonita y pasaron 3 días para tomar la decisión”, cerró el futbolista.