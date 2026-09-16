James Rodríguez espera por su debut oficial en Atlético Nacional, luego de romper el mercado de pases con su firma en el Rey de Copas solo unos días atrás. La operación marca un suceso clave para ambas partes, cuyo único objetivo es seguir ganando títulos. El club verdolaga trazó una hoja de ruta con la Copa Libertadores 2027 entre sus planes y ya cuenta con el volante cucuteño para conseguirlo.

La ayuda de la Dimayor para que Cuadrado juegue con Millonarios el clásico contra Atlético Nacional y James Rodríguez

Notificación de Atlético Nacional y James Rodríguez a Millonarios: se calienta el superclásico con primera medida

Por ahora, en el partido contra Inter Bogotá por la fecha 13 de la Liga Betplay, James Rodríguez va de suplente y espera tener algunos minutos en el segundo tiempo. El compromiso se juega en El Campín de la capital de la República (8:20 p.m.).

En la previa del partido, había dudas respecto a la convocatoria de James, pero una recaída de Edwin Cardona le abrió la posibilidad de estar en el grupo de viajeros. Hubo locura en su arribo a la capital; los hinchas de Atlético Nacional lo esperaron en el aeropuerto, además del banderazo en el hotel en la noche anterior al día del compromiso.

Ahora había expectativa por la titularidad de James Rodríguez en El Campín, pero esperará desde la suplencia y podría tener minutos durante el juego si el técnico Lucas González lo considera factible. Juan Rengifo, Kevin Parra, Ian Poveda y Cristian Arango están en la zona de ataque, al igual que el argentino Elías Cabrera.

Titular de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Vale resaltar que se vendió la boletería en su totalidad y la hinchada verdolaga le respondió al llamado del club. La oficialidad de James cayó en vísperas de la visita a Inter, en una ciudad donde la hinchada verde resuena y es una de las más grandes, en un fuerte pulso con Millonarios.

Alineaciones Inter Bogotá vs. Atlético Nacional

Inter Bogotá: Wuilker Faríñez; Mateo Rodas, Larry Vásquez, Fabricio Sanguinetti, Dewar Victoria; Diego Duarte, Facundo Boné, Miguel Pernía, Joan Castro, Ronaldo Julio y Agustín Irazoque.

Atlético Nacional: Franco Armani; Samuel Velásquez, Andrés Reyes, William Tesillo, Yeicar Perlaza; Xavi Ríos, Juan Manuel Rengifo, Elías Cabrera; Kevin Parra, Ian Poveda y Cristian Arango.

James, listo para el reto de Nacional

Aunque James Rodríguez apenas lleva una semana entrenando con Nacional, el cuerpo técnico considera que es el momento de empezar a darle rodaje. Su último partido oficial fue el pasado 7 de julio, cuando la Selección Colombia enfrentó a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. No sería extraño que sume minutos en El Campín.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

El duelo de Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional está programado para iniciar sobre las 8:20 p. m. y la transmisión oficial correrá por cuenta de Win Sports+.