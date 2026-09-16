Juan Guillermo Cuadrado tendrá que esperar para hacer su debut oficial con Millonarios. El experimentado colombiano, quien regresó al fútbol nacional tras varios años en Europa, deberá cumplir dos fechas de suspensión que arrastra desde su paso por el fútbol italiano.

El propio jugador confirmó la situación durante su presentación como nuevo integrante del conjunto bogotano. Reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, pues aseguró que ni siquiera tenía conocimiento de que la sanción continuaba vigente.

Ⓜ️⚽”Yo fui expulsado en la Copa Italia y voy a tener que esperar dos fechas” Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios.#DespiertaWIN pic.twitter.com/vCxPE70S9M — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

El exjugador del Pisa dio a conocer que deberá esperar para volver a disputar un partido oficial. “Ni yo sabía”, manifestó Cuadrado al referirse a la suspensión que tendrá que cumplir ahora con Millonarios.

Posteriormente, explicó el origen de la sanción y dejó claro que se produjo durante su participación en la Copa Italia. “Yo fui expulsado en Copa Italia y fue roja directa… voy a tener que esperar dos fechas”, explicó el futbolista.

La situación tiene explicación en la reglamentación de la Fifa. Las sanciones disciplinarias que un jugador recibe en una asociación y que quedan pendientes de cumplir no desaparecen automáticamente cuando cambia de país o de club.

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Así lo explica la Fifa

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la Fifa contempla que determinadas sanciones disciplinarias pendientes, entre ellas las de hasta cuatro partidos o tres meses, deben ser cumplidas en la nueva asociación cuando el futbolista cambia de país. De esta manera, una suspensión que quedó pendiente en Italia puede trasladarse al ámbito del fútbol colombiano.

En el caso de Cuadrado, la expulsión con tarjeta roja directa en la Copa Italia generó una suspensión que no fue cumplida en su totalidad antes de su salida del fútbol italiano. Por ello, las fechas restantes deben ser pagadas ahora con Millonarios.

Juan Guillermo Cuadrado cuando se mantenía como jugador del Pisa SC. Foto: Getty Images

Esto significa que el jugador no recibió una nueva sanción por parte del club bogotano; tampoco la Liga BetPlay determinó un castigo adicional. Se trata del cumplimiento de una medida disciplinaria que ya había sido impuesta y que permanecía pendiente.

La normativa busca, entre otras cosas, evitar que un futbolista pueda dejar de cumplir una sanción simplemente por cambiar de asociación. En los procesos correspondientes, la información sobre las suspensiones pendientes debe ser comunicada a la nueva asociación para que estas puedan hacerse efectivas.

Así, Cuadrado tendrá que esperar dos partidos antes de quedar habilitado para debutar oficialmente con Millonarios. Mientras tanto, podrá continuar con su preparación y adaptación al plantel dirigido por Alberto Gamero.

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“Es una triste noticia”, reconoció el jugador al saber que tendría que cumplir la suspensión. Sin embargo, desde el punto de vista deportivo, Cuadrado aseguró que este tiempo también puede ser aprovechado de buena manera, pues esas “semanitas ayudan para ponernos a punto”.

De esta manera, el regreso de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano tendrá que esperar dos jornadas. El volante ya está a disposición de Millonarios para trabajar con el grupo, pero su debut oficial solamente podrá producirse una vez haya cumplido las fechas de suspensión que quedaron pendientes de su etapa en Italia.