Deportes

Tabla de posiciones en Europa League: el Olympiacos, de Puerta, y el Benfica, de Durán, brillan

Tanto Jhon Jáder Durán como Gustavo Puerta tuvieron minutos en la primera fecha de la Europa League.

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Redacción Deportes
16 de septiembre de 2026 a las 4:52 p. m.
Gustavo Puerta (izq.) y Jhon Durán (der.) tuvieron acción en su primer partido de Europa League.
Gustavo Puerta (izq.) y Jhon Durán (der.) tuvieron acción en su primer partido de Europa League. Foto: Izq: prensa Olympiacos / Der: Getty Images.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, se jugó la primera fecha de la fase de liga en la Europa League. Un total de nueve partidos se disputaron, con presencia colombiana en el campo.

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Estos fueron los resultados:

  • Omonia 1 - 0 Celta de Vigo
  • Ararat-Armenia 1 - 4 Sparta Praha
  • Olympiacos 2 - 1 Jagiellonia Białystok
  • Anderlecht 1 - 2 Lyon
  • Bayer Leverkusen 2 - 0 Celje
  • Sunderland 1 - 0 AZ
  • Milán 0 - 2 Benfica
  • Sturm 0 - 0 Rennes
  • Hapoel Be’er Sheva 0 - 0 Dinamo Zagreb

Tabla de posiciones en Europa League: Benfica y Olympiacos, arriba

Tomando en cuenta que apenas va una fecha en la fase de liga de Europa League, y que aún faltan algunos partidos por disputarse en esa jornada, la tabla de posiciones variará. No obstante, ya tiene un par de tendencias.

Por ejemplo, Sparta Praha es líder, seguido del Benfica de Jhon Durán, mientras el top tres lo completa Bayern Leverkusen.

Olympiacos, de Gustavo Puerta, asoma en la quinta casilla con los mismos tres putos.

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sparta Praha 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Benfica 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Leverkusen 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Lyon 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Olympiacos 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Omonia 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Sunderland 1 1 0 0 1 0 1 3
8 GNK Dinamo 1 0 1 0 0 0 0 1
8 H. Beer-Sheva 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Rennes 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Sturm Graz 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0

La programación de la primera fecha acabará este jueves, 16 de septiembre, de la siguiente forma:

  • Levski Sofia vs. RB Salzburg - 11:45 a.m.
  • OFI vs. Hoffenheim - 11:45 a.m.
  • Celtic F.C. vs. Ferencváros - 2:00 p.m.
  • Juventus vs. Nec - 2:00 p.m.
  • Viktoria Pilzen vs. Union Saint-Gilloise - 2:00 p.m.
  • Besiktas vs. Marsella - 2:00 p.m.
  • Lillestrøm vs. Sport Clube - 2:00 p.m.
  • Crystal Palace vs. Lecj Poznan - 2:00 p.m.
  • Real Sociedad vs. Bournemouth - 2:00 p.m.

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

Gustavo Puerta, suplente en el debut de Olympiacos en Europa League

Puerta entró a los 75′ del partido, cuando Olympiacos y Jagiellonia Białystok empataban parcialmente 1-1 en el estadio Georgios Karaiskakis.

Ya con el volante colombiano en cancha, Olympiacos pudo encajar el tanto del triunfo. Fue sobre los 84′ y por obra de Roman Yaremchuk.

Jhon Durán, titular con Benfica ante Milán por Europa League

Durán fue el delantero titular de Benfica ante A.C. Milán en San Siro. No anotó, recibió amarilla y acabó sustituido a los 79′, dándole ingreso a Vangelis Pavlidis, cuando ya el partido estaba 2-0 a favor de Benfica.

Jhon Durán fue titular con Benfica contra A.C. Milán en Italia.
Jhon Durán fue titular con Benfica contra A.C. Milán en Italia. Foto: Getty Images

Sigue la expectativa sobre Jhon Jáder Durán, para que alcance un nivel óptimo que le permita regresar a la Selección Colombia, que no integra desde mediados de 2025 y de la cual salió en medio de polémica.