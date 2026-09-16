Juan Guillermo Cuadrado dio sus primeras declaraciones como jugador de Millonarios. El experimentado volante fue presentado oficialmente este jueves en la sede de entrenamiento y luego habló ante los medios de comunicación.

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Cuadrado aprovechó la rueda de prensa para responder la pregunta que se hacen los hinchas de Independiente Medellín: ¿por qué se fue a Millonarios y descartó su regreso como ídolo al ‘poderoso’?

“Feliz de llegar a una institución tan grande y con tanta historia. Desde que me llamó el doctor Serpa, me abrió las puertas de la casa como si fuera una familia; es muy importante cuando te hablan y te demuestran que realmente te quieren. Hablando con la familia, decidimos dar el paso de volver a Colombia”, dijo.

Cuadrado reveló que Medellín siempre había tenido “esa opción” de contratarlo por el respeto que le tiene a la institución. “Me dijeron que habían hecho un esfuerzo muy grande por Juanfer y que les quedaba muy difícil. Después de eso dijeron que lo iban a analizar, pero nunca llegó una propuesta”.

“Cuando se da la oportunidad y te abren las puertas, es totalmente diferente. Eso fue lo que pasó con Millonarios; enseguida me hablaron de la importancia de este club. Me hicieron sentir que realmente me querían, tienen mucho poder de convencimiento (risas)”, agregó.

Primeras imágenes de Juan Guillermo Cuadrado en la sede de Millonarios. El volante ya entrenó con sus nuevos compañeros y en minutos será presentado oficialmente. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/QiD5WL0h8a — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Se demora su debut

Juan Guillermo Cuadrado aseguró que llega en buenas condiciones físicas y listo para sumarse a los trabajos de Alberto Gamero, pero su debut se tardará más de lo esperado por una sanción que acarrea desde hace unos meses.

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“Venía entrenando y después cuando se acercaba el mercado tuve que viajar a Europa. No estuve en campo, pero sí manteniendo la forma. Pero tenemos una mala noticia que ni yo sabía. Fui expulsado en la Copa Italia y fue roja directa, por lo que voy a tener que esperar dos fechas”, declaró el jugador.

Gamero esperaba usarlo para el partido de este sábado contra Boyacá Chico, plan que no podrá ser posible por la restricción mencionada en rueda de prensa.

Millonarios presentó a Juan Guillermo Cuadrado como su nuevo fichaje de lujo Foto: @MillosFCOficial

Así llega Cuadrado desde Italia

Juan Guillermo Cuadrado vuelve a Colombia después de casi 20 años en el fútbol europeo, más específicamente en Italia. El ‘panita’ arrancó su carrera internacional con Udinese y luego pasó por otros clubes como Lecce y Fiorentina.

Su explosión vino después de un corto paso por el Chelsea. De regreso en la Serie A, el colombiano se vistió con los colores de Juventus y ganó todos los títulos posibles en el fútbol italiano.

Después de esa etapa gloriosa, estuvo en el Inter de Milán, Atalanta y Pisa Calcio. Su deseo era continuar en el exterior; sin embargo, la falta de ofertas lo hizo volver la mirada hacia Colombia y aceptar los ofrecimientos de Millonarios como refuerzo para la banda derecha.