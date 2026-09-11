Juan Guillermo Cuadrado se pronunció: emotiva carta tras su decisión de llegar a Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado como nuevo fichaje de Millonarios hasta junio de 2027. El volante antioqueño pone fin a una larga trayectoria en Europa y regresa al fútbol profesional colombiano, aunque no lo hará con la camiseta de Independiente Medellín.

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Antes de unirse a los entrenamientos en Bogotá, Cuadrado les dedicó unas emotivas palabras a todos los clubes por los que pasó en Italia.

“Después de casi 20 años en Europa. “No sé qué escribir”, apuntó en su cuenta oficial de Instagram. Cuadrado llegó a Italia en 2009 con la camiseta de Udinese y pasó por varios clubes de ese país como Lecce, Fiorentina, Atalanta y Pisa, aunque su mejor recuerdo lo dejó vestido con la camiseta de Juventus.

“Simplemente gracias a cada club que me permitió crecer como jugador y persona, en especial a la Vecchia Signora (Juventus), donde pasé el mayor tiempo de mi carrera”, indicó.

Juan Guillermo Cuadrado ganó todos los títulos posibles en el fútbol italiano e incluso disputó una final de Champions con Juventus. Su única experiencia fuera de la Serie A fue con el Chelsea de Inglaterra, donde apenas duró unos meses antes de regresar.

Años después, Cuadrado obtuvo la nacionalidad italiana y construyó su familia en ese país. La temporada pasada jugó 19 partidos oficiales con el Pisa, equipo que descendió a segunda división, y finalizó su contrato sin oferta de renovación.

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El nacido en Necoclí dijo públicamente que volver a Colombia no estaba entre sus prioridades y, de hecho, rechazó los ofrecimientos del Medellín. No obstante, las pocas opciones que le quedaban en el mercado lo hicieron replantear dichas declaraciones.

Millonarios emprendió las negociaciones sabiendo que era un fichaje difícil. Pero Cuadrado abrió la puerta y terminó llegando el mismo día en que James Rodríguez fue presentado como nuevo fichaje de Atlético Nacional.

El antioqueño emprende ahora una nueva experiencia en la Liga BetPlay, no sin antes agradecer al país que lo hizo reconocido mundialmente. “Gracias, Italia, estaré siempre agradecido… Subiendo todas estas fotos puedo darme cuenta de cuán bueno ha sido Dios con mi vida”, sentenció Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios tras casi 20 años en Europa Foto: @MillosFCOficial

Llega a Millonarios en racha negativa

La incorporación de Juan Guillermo Cuadrado es una de las más importantes en la historia de Millonarios. La idea del conjunto embajador es que su experiencia sirva para sacar al equipo de la mala racha que viene arrastrando y que desencadenó la salida del técnico Fabián Bustos.

El equipo albiazul acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. Su última victoria fue el 27 de agosto ante Llaneros en condición de visitante. Desde entonces, empató tres partidos y perdió el clásico capitalino ante Santa Fe.

La llegada de Alberto Gamero no ha podido revertir la situación. Este jueves, tras el anuncio de Cuadrado, Millonarios empató frente a Deportivo Cali en El Campín y complicó su situación en el grupo de los ocho mejores.