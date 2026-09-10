‘Yo me llamo’: fuerte caída de imitadora y tensiones en el jurado marcan una noche decisiva

Una nueva entrega de Yo me llamo evidenció el alto nivel de exigencia al que se enfrentan los participantes en esta etapa del concurso de Caracol Televisión.

Durante la gala, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán mantuvieron posturas encontradas frente al desempeño vocal y escénico de los concursantes, en una jornada donde los matices emocionales y los imprevistos físicos en la tarima determinaron la suerte de los imitadores.

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El momento de mayor impacto de la jornada lo protagonizó la imitadora de la cantante mexicana Aida Cuevas. Tras culminar su interpretación vocal, la participante sufrió un tropiezo y cayó sobre el escenario, generando alarma en el set de grabación.

A pesar del percance físico, el balance de su presentación fue predominantemente positivo. Amparo Grisales destacó la emotividad del número y afirmó haber quedado gratamente impresionada con el alcance vocal de la concursante.

Amparo Grisales vivió inesperada situación con compañero de 'Yo me llamo' Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Por su parte, César Escola, aunque coincidió en el valor del esfuerzo, señaló que a la interpretación le faltó un margen de potencia en ciertos matices. El incidente no pasó a mayores y la participante logró ponerse en pie para escuchar la retroalimentación del cuerpo de jurados.

La jornada estuvo marcada por evidentes diferencias de criterio técnico entre los evaluadores. Un ejemplo de ello ocurrió tras la salida al escenario del imitador de ‘Luis Fonsi’.

Mientras Amparo Grisales cuestionó la coreografía y la falta de dominio del espacio escénico, César Escola defendió la ejecución vocal y expresó su satisfacción con el resultado final.

Una dinámica similar se vivió durante la evaluación a ‘Myriam Hernández’. Elder Dayán resaltó el manejo de la expresión corporal de la concursante, mientras que César Escola elogió abiertamente la presentación.

Sin embargo, Grisales se mostró en total desacuerdo con las posturas de sus compañeros, evidenciando las distintas prioridades técnicas que cada juez exige a estas alturas de la competencia.

La noche también dio espacio a momentos de desarrollo técnico y gestos conmemorativos. El imitador de ‘Alejandro Fernández’ sorprendió al jurado con un cambio de imagen y una evolución técnica que fue aplaudida por Grisales y Elder Dayán, quienes recordaron las dudas iniciales sobre su proceso.

De igual forma, ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ recibió felicitaciones unánimes por la fidelidad en el timbre y el estudio constante de su personaje.

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En el otro extremo de la balanza, los imitadores de ‘Juan Gabriel’ y ‘Jorge González’ enfrentaron severas observaciones. Al primero se le señaló falta de emoción y problemas de garganta en los tonos agudos, pese a haber dedicado su show a la memoria de la madre de Amparo Grisales.

Por su parte, el intérprete del líder de Los Prisioneros no logró convencer al panel debido a marcados desajustes rítmicos, dejando en evidencia que, en esta fase del concurso, la mínima falla en el escenario pone en riesgo directo la permanencia en el programa.