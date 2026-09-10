Luto en la música colombiana: muere legendario cantante y compositor a los 86 años

En la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026 se confirmó el fallecimiento del cantante y compositor colombiano Jimmy Contreras, una de las figuras representativas del bolero y la música tropical en la región del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

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El artista, de 86 años, dejó un legado de más de seis décadas de trayectoria artística. Nacido en Cartago, Valle del Cauca, bajo el nombre de James Victoria Cano, el intérprete construyó un estrecho vínculo profesional y afectivo con la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda.

En esta zona del país consolidó los primeros pasos de una carrera musical que posteriormente se extendería por más de 60 años.

Contreras perteneció a una generación de músicos que mantuvo vigente el género romántico en Colombia durante una época en la que el bolero ocupaba los primeros lugares de audiencia en las estaciones radiales y en los escenarios nocturnos del país.

A lo largo de su carrera, el artista no solo destacó como intérprete, sino también en su faceta como compositor.

Entre las obras asociadas a su repertorio figuran temas como Viajera, Te miro y suspiro, Trasnochadora y Morena. Registros de la industria musical señalan que participó en cerca de 60 producciones discográficas, abarcando tanto el género del bolero como ritmos tropicales.

Su trabajo musical traspasó las fronteras nacionales. Según los reportes sobre su trayectoria académica y profesional, Contreras realizó múltiples giras por países de Centroamérica, región donde residió durante algunos años y donde logró gran aceptación por parte del público aficionado a la música romántica.

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De acuerdo con la información suministrada por su entorno cercano, los actos funerarios y la ceremonia religiosa para despedir al artista se llevarán a cabo en la ciudad de Pereira.

Con su partida, el panorama cultural de la región pierde a uno de sus referentes más antiguos en la interpretación del bolero tradicional, cuya discografía permanece como testimonio de la época dorada de este género en el occidente colombiano.