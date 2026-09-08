Colegio Anglo Colombiano lamenta la muerte de Juliana Ávila, exalumna que murió mientras corría en la Maratón de Medellín

El Colegio Anglo Colombiano expresó su profundo pesar por la muerte de Juliana Ávila Saouda, una joven de 20 años y exalumna de la institución que murió después de sufrir una emergencia médica mientras participaba en la categoría de 21 kilómetros de la Maratón de Medellín 2026.

A través de un mensaje, el colegio recordó a Juliana, integrante de la promoción 2024, y extendió sus condolencias a sus familiares y seres queridos. La institución destacó especialmente la huella que dejó durante sus años de formación y la describió como una persona alegre, generosa y especial.

Ella era Juliana Ávila, corredora que murió en Medellín; tenía vínculo con familia del vicepresidente José Manuel Restrepo

El mensaje, originalmente escrito en inglés, asegura:

“En memoria amorosa de Juliana Ávila Saouda. Alumna de la promoción 2024. Nuestros pensamientos de todo corazón están con la familia y los seres queridos de Juliana en este momento tan difícil. Nos sentimos profundamente agradecidos de haber compartido nuestro camino con una persona tan alegre, generosa y especial. La huella que dejó en nuestra comunidad permanecerá siempre con nosotros. La extrañaremos profundamente”.

Corredores de todo el país y de África se dieron cita para disputar la Maratón de Medellín 2026. Foto: Tomada del Instagram Maratón Medellín

La muerte de la joven se produjo después de una emergencia registrada durante la jornada deportiva del domingo 6 de septiembre, cuando participaba en la distancia de 21 kilómetros de la Maratón Medellín.

La primera información oficial sobre el caso fue entregada durante la misma jornada por la organización de la Maratón. En ese momento, la competencia informó que dos corredores habían presentado complicaciones de salud.

En el caso de la corredora de 21K, la organización explicó que fue atendida por el personal médico y asistencial dispuesto a lo largo de la competencia, además de recibir ayuda de una profesional de la salud que participaba en la carrera. Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde permanecía bajo pronóstico reservado.

Posteriormente el alcalde Federico Gutierrez confirmó la muerte de la joven. Gutiérrez explicó que “Juliana, de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades”.

“Tuvo tres infartos, tres reanimaciones”: Federico Gutiérrez se refirió a la trágica muerte de Juliana Ávila luego de correr en la Maratón de Medellín

El segundo caso correspondió a un corredor de la prueba de 42 kilómetros, quien también tuvo una complicación durante el recorrido. Fue atendido y llevado a otra institución médica de Medellín. La organización señaló inicialmente que su condición era estable y posteriormente confirmó que el paciente salió del centro hospitalario.

Maratón Medellín aseguró que en ambos casos fueron activados los protocolos de atención establecidos y que se brindó asistencia médica.

Tras conocerse el fallecimiento de Ávila, la entidad aseguró: “Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”.

Juliana Ávila Sauda y Julián Restrepo. Foto: Tomado de redes sociales

Según lo revelado por Blu Radio, el fallecimiento de Juliana impactó directamente en la familia vicepresidencial de Colombia, pues Juliana habría sido pareja sentimental de Julián, hijo del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.