Ana Barreto: una atleta que lidera la industria audiovisual colombiana

Aunque soñaba con trabajar en bancos y bolsas de valores, una oportunidad en Teleset, una de las principales productoras audiovisuales del país, la llevó a desarrollar una trayectoria profesional en conglomerados como Fox, Sony, Disney y Paramount.

Veinticinco años después, esta bogotana es la cabeza de la productora boutique responsable de éxitos como Pálpito y La huésped, que estuvieron varias semanas en el ‘top 10 global’ de series de habla no inglesa en la plataforma Netflix, y de series reconocidas en el país como La venganza de Analía.

Pero Barreto no solo trabaja en hacer realidad historias desde CMO. También hace parte de la Asociación de Productores Independientes de Cine y Audiovisual (Asocinde), como miembro de su consejo directivo, desde donde protege y defiende la industria audiovisual, un sector que genera cerca del 3 por ciento del PIB de Colombia.

Esa resistencia estratégica no es casual: Barreto ha corrido 14 maratones alrededor del mundo y conquistado el exclusivo circuito Six World Marathon Majors (Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Berlín y Tokio).

Hoy divide su tiempo entre el liderazgo de la industria audiovisual nacional y la búsqueda de nuevos desafíos deportivos. En ambos escenarios, asegura, la clave es la misma: la persistencia.

“Correr es un deporte de paciencia y de largo aliento, y los proyectos audiovisuales son así, requieren procesos creativos largos. Hay que tener paciencia y disciplina”.