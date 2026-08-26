Maribel Córdoba: “El liderazgo femenino se construye con sensibilidad social, conocimiento y resultados”

“El liderazgo femenino se construye con conocimiento, resultados, sensibilidad social y capacidad para tomar decisiones estratégicas”, asegura. Esta convicción ha guiado su trayectoria y refleja su manera de entender la alta dirección: la empatía y la exigencia no son opuestas, si el propósito es construir organizaciones más sólidas y generar confianza.

A lo largo de más de 30 años, ha desarrollado una carrera en el servicio público, ocupando cargos en la Procuraduría, el Ministerio Público, la Gobernación de Cundinamarca y en organismos internacionales.

Cuando habla del futuro, sin embargo, no piensa en cargos ni reconocimientos, sino en legado. Como gerente general de la Lotería de Cundinamarca trabaja para consolidar una empresa más moderna, cercana y transparente.

Cada billete vendido representa recursos para el sistema subsidiado de salud y el sustento de una cadena de valor integrada por miles de personas; entre ellas, cerca de 10.000 loteros que representan el rostro humano de la empresa.

Consciente de esa responsabilidad, ha impulsado procesos de transformación comercial y fortalecimiento tecnológico, demostrando que es posible innovar sin perder la esencia de una organización bicentenaria.

Su otro gran objetivo es inspirar a más mujeres a asumir retos de dirección: “Cada mujer brilla con su propia estrella; cada una puede aportar su visión. Lo importante es actuar con coherencia, generar confianza y demostrar que el talento y la capacidad no tienen género”.