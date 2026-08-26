Lupita León: “El crecimiento requiere valentía para salir de la zona de confort”

Dirigir una organización biofarmacéutica en un sistema de salud en transformación exige mucho más que generar resultados. Implica decisiones que cambian la vida de miles de pacientes y equipos guiados por la integridad y el propósito.

Esa convicción impulsa a esta ejecutiva mexicana al frente de Bristol Myers Squibb (BMS) para Colombia y Perú. Contadora pública con especialización en impuestos, construyó su carrera en finanzas hasta alcanzar el rol de CFO (directora financiera), pero eligió asumir responsabilidades comerciales para entender el negocio en toda su dimensión, hasta llegar a CEO.

“El crecimiento requiere valentía para salir de la zona de confort”, afirma. Con más de 20 años en la organización, asegura que la alta dirección “se construye con aprendizaje continuo, resiliencia y evolución permanente”.

Se abrió camino con pocos referentes femeninos y entendió que liderar no es encajar en un molde, sino hacerlo desde la autenticidad.

Convencida de que un líder sabe escuchar, rodearse del mejor talento y crear las condiciones para que las ideas emerjan, en BMS ha impulsado el acceso a terapias innovadoras, incluyendo diagnóstico con inteligencia artificial y mediante alianzas estratégicas.

Hoy, 76 por ciento de las posiciones directivas de la compañía están ocupadas por mujeres. Aspira a dejar un legado que les abra camino en la alta dirección. “Los números se quedan en el pasado, pero los equipos transformados dejan huella”.