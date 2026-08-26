Catalina Rueda y su lucha por cambiar el relato sobre las pequeñas centrales hidroeléctricas

Preside un gremio liderado mayoritariamente por hombres y está convencida de que los desafíos del país se resuelven cuando el conocimiento técnico se convierte en acuerdos y decisiones.

Esta politóloga y administradora pública, magíster en Administración Pública y en Ciencia Política y con formación ejecutiva en Gobernanza de Recursos Naturales dirige el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua, que cuenta con 28 empresas vinculadas a las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y que, junto con las no afiliadas, aportan cerca del 7 por ciento de la energía diaria que consume el país.

Desde su rol, Rueda busca combatir la desinformación frente a hidroeléctricas con y sin embalse. “En nuestro ámbito no hay pérdida de agua porque toda se devuelve al río”.

Frente a este panorama impulsa una iniciativa que muestra a las comunidades los beneficios de esta tecnología de pequeña escala que aporta energía limpia, y busca posicionar la experticia nacional en generación hídrica.

Gracias a su gestión, el país y la región Andina participarán por primera vez en Hydro 2026, el evento de PCH más importante del mundo. “Esto trae inversión y abre la puerta a un mercado mundial para empresas, proveedores y universidades”.

Sus logros, afirma, se deben al trabajo en equipo. “Tengo dos premisas: que la información es poder y, por ende, nunca hago nada sola; busco garantizar que la información fluya. Un proyecto no puede depender de una sola persona, si no está destinado al fracaso”.